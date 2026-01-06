¿Aumento de peso después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo? Cuidado, puede aumentar el riesgo de diabetes.

VIVA – aumento de peso Especialmente después de la temporada navideña, en realidad no es tan inusual. Mucha gente lo considera temporal, debido a la costumbre de comer durante las celebraciones. Sin mencionar que el clima errático reciente también ha influido en nuestros patrones alimentarios, que tienden a comer alimentos dulces y ricos en sal.

Desafortunadamente, muchos de nosotros subestimamos el aumento de peso y pensamos que podemos perderlo fácilmente después de que terminen las vacaciones. Pero hay algo importante que a menudo se pasa por alto: los impactos en la salud del aumento repentino de peso pueden ser graves.

El director de Medicina Interna del Hospital Fortis, Greater Noida, Dr. Dinesh Kumar, dijo que el aumento repentino de peso también puede aumentar los niveles de azúcar en sangre.

«El aumento repentino de peso durante el invierno puede hacer que aumente el azúcar en sangre, lo que aumenta el riesgo diabetes«, dijo, citado en la página Tiempos del IndostánMartes 6 de enero de 2026.

De hecho, existen varias razones por las cuales el aumento de peso es fácil durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, esto suele ir acompañado de cambios en los patrones de alimentación, por ejemplo consumir más alimentos fritos y dulces durante ciertos eventos pero no balanceados con actividad física.

¿Por qué es peligroso el aumento repentino de peso?

El aumento repentino de peso está relacionado con una variedad de problemas de salud, desde estrés en el corazón hasta trastornos metabólicos. Por tanto, es importante no subestimar el aumento de peso durante el invierno y las vacaciones.

«Los cambios de peso que parecen temporales pueden convertirse con el tiempo en problemas de salud a largo plazo. El aumento continuo de peso, los picos repetidos de azúcar en la sangre y el aumento de la presión arterial simultáneamente aumentarán el riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida», afirmó.

Medidas preventivas

La temporada navideña es divertida, pero es importante no ser demasiado libre y sin control. Tu salud está en tus propias manos, porque los esfuerzos de prevención que hagas determinarán si estás sano o si trae problemas.

Varios pasos importantes según el Dr. Kumar:

Manténgase físicamente activo, incluso en interiores, haciendo, por ejemplo, ejercicio ligero en casa.

Come conscientemente, cuida las porciones y evita el exceso de azúcar o carbohidratos refinados.

Limite los alimentos ricos en calorías, especialmente durante eventos de celebración.