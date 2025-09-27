Aumento de la producción de maíz, Titiek Soeharto elogia el papel de la autoesuficiencia alimentaria de la velocidad POLRI

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión IV del Parlamento Indonesio, Siti Hediati Hariyadi o Titiek Soeharto dijo el papel del jefe de policía nacional, general, Listyo Sigit Prabowo y las rangos Polri aumentar la soberanía alimentaria nacional y acelerar Selfigencia de alimentos ha sido probado real.

Titiek Soeharto junto con miembros de la Comisión IV de la Cámara de Representantes, así como los líderes del ministerio e institución asistieron a la cosecha Maíz Simultáneamente, el tercer trimestre de 2025 en East Oku, Sumatra del Sur el sábado 27 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, Titiek dijo que las actividades de cosecha simultáneamente en todas las Indonesia con un área de 1.788.26 hectáreas y la cosecha estimada de 7,153.04 toneladas. Según ella, producción El maíz ha aumentado significativamente.

«La producción de maíz de enero a agosto de 2025 alcanzó los 11.18 millones de toneladas, de las cuales 2.7 millones de toneladas provienen de los esfuerzos del jefe de la policía nacional y de todo su personal en toda Indonesia», dijo Titiek a través de su declaración.

Dijo que la policía nacional no solo era simbólica, sino que realmente bajó al campo, explorando desde la aldea hasta el pueblo que acompaña al grupo de agricultores. Enseñe buenas guarderías, mantenimiento de la planta al proceso posterior a la cosecha para proporcionar una garantía de éxito real para los agricultores.

«Aprecio la apreciación del jefe de la policía nacional y de los rangos enteros, especialmente los oficiales de Bhabinkamtibmas, han intentado acompañar de manera activa y seria a los agricultores, de modo que en el futuro los productores de maíz ya no están preocupados por la producción y los cultivos de maíz», dijo.

Consideró que todos los esfuerzos realizados por la Policía Nacional han hecho una contribución real en el sector estratégico y tocando directamente la vida de muchas personas, a saber, la comida.

«La disponibilidad de alimentos que significa aumentar el orden público, porque reduce el riesgo de hambre e inestabilidad social, que es la raíz de la insatisfacción y los disturbios», dijo.

Por esta razón, Titiek espera que la presencia de miembros de la Policía Nacional en la comunidad no se limite al monitoreo, sino que brinda un enfoque más humanista a través de la educación y la asistencia.

De esta manera, Titiek cree que la Policía Nacional puede ayudar a los agricultores libres de la práctica de engañar a los intermediarios, garantizando la estabilidad de los precios del maíz.

«Además de ser un solucionador de problemas sobre varias distribución y absorción de rendimientos que a menudo han sido quejas de los agricultores», agregó.

Luego, Titiek le recordó a todas las partes que trabajen juntas para aumentar el papel de las cooperativas para proporcionar conveniencia para que los agricultores obtengan acceso al capital, para mejorar el bienestar de los agricultores.

«El presidente Prabowo Subianto, en un discurso estatal, dijo que Indonesia debe alcanzar inmediatamente la auto -asumencia alimentaria en el tiempo más corto posible y que no debe depender de fuentes de alimentos desde el exterior», explicó.