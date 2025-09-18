Aumento de la estabilidad de seguridad política, Djamari quiere revitalizar el Ministerio de Política y Seguridad

Yakarta, Viva – Ministro de Política y Seguridad de la coordinación (Menko Polkam) Djamari Chaniago Continuará el plan anterior para el Ministro de Policía AD Interim Polkam, Sjafrie Sjamsoeddin para revitalizar organización Kemenko Polkam.

«Revitalizarlo debe. revitalización Luego, lo aumentaremos, lo aumentaremos nuevamente, no nos detendremos «, dijo Djamari cuando se reunió en el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, Central Yakarta, el miércoles.

Menko Polkam, Djamari Chaniago en el Palacio Estatal, Central Yakarta

Sin embargo, Djamari se aseguró de que la revitalización no cambiaría la estructura organizativa del Ministerio de Política y Seguridad en su conjunto.

El ex comandante del Comando de Reservas Estratégicas del Ejército (Pangkostrad) no explicó en detalle la revitalización de qué tipo de organización haría en el Ministerio de Política y Seguridad.

Solo explicó que la revitalización de la organización se llevó a cabo para mejorar el desempeño del Ministerio de Política y Seguridad para crear estabilidad política y seguridad del estado.

Anteriormente, Sjafrie cuando se convirtió en el ministro coordinador de Polkam Ad Invisd dijo que revitalizaría la estructura organizativa del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad.

«Es por eso que vine aquí para dar la dirección. Mi dirección fue la revitalización de la organización en el Ministerio de Coordinación de Polkam», dijo Sjafrie, quien acaba de terminar de presidir la reunión de coordinación inaugural como ministro coordinador de Polkam ADME en el Ministerio Coordinador de Política, Central Jakarta, martes (9/9).

La declaración fue hecha por Sjafrie al responder las preguntas de los reporteros sobre las instrucciones dadas por el presidente Prabowo Subianto a Sjafrie cuando fue nombrado ministro coordinador de Polkam AD interino.

El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Sjafrie continuó, se le dio la autoridad para tomar medidas efectivas y eficientes para que las filas del Ministerio de Política y Seguridad pudieran funcionar de manera efectiva y eficiente.

Pero al igual que Djamari, Sjafrie no explicó en detalle relacionado con la revitalización de la organización en el Ministerio Interno de Política y Seguridad. (Hormiga)