Aumento de la capacidad de los patrones de distribución de arroz deslizante de molienda de arroz.

Yakarta, Viva – El ministro de agricultura, dijo Amran Sulaiman, el suministro vacío de arroz premium en las tiendas minoristas fue causada por un cambio en el patrón distribución de arroz en la patria.

Explicó que actualmente la capacidad de molienda total fábrica de arroz escala pequeño En Indonesia, ha alcanzado alrededor de 116 millones de toneladas. Amran reconoce que esta capacidad ha excedido la producción nacional, que es solo alrededor de 65 millones de toneladas de cosecha de arroz seco por año.

«Significa que esta pequeña fábrica es capaz de moler todos los granos producidos en esta república», dijo Amran en la sede de Bulog Perum, el área de Gatot Subroto, South Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Según él, esto no incluye capacidades adicionales que pueden ser realizadas por molienda de arroz grande y molienda de arroz moderada, que pueden alcanzar hasta 50 millones de toneladas.

De modo que si la producción de grande y está en la producción de arroz se reduce, entonces la producción puede ser cambio a la pequeña fábrica de molienda de arroz que también lo hace capaz de ir directamente a mercado tradicional.

«Entonces, si la producción grande y moderada disminuye, esto cambia a una pequeña fábrica. Y esta pequeña fábrica ingresa al mercado tradicional para que haya un cambio (patrón de distribución)», dijo Amran.

Con respecto al suministro vacío de arroz premium en las tiendas minoristas debido al cambio en el patrón de distribución, Amran dijo que esto se debió al actual Centro de molienda de arroz a pequeña escala también había suministrado arroz a los mercados tradicionales.

Porque, este vacío de suministro, por otro lado, también ha abierto oportunidades para la molienda de arroz a pequeña escala, para obtener el suministro de granos que anteriormente fue absorbido por grandes industrias.

«Así que este es de hecho un cambio en el patrón (distribución), lo que hace que una pequeña fábrica puede llenar el espacio en los mercados tradicionales que siempre han sido dominado por una gran fábrica, por lo que la facturación en los mercados tradicionales también aumenta», dijo.