Aumento de importaciones de bienes de capital es señal de expansión industrial local, consulta el sector

Jacarta – Director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (Celios), Bhima Yudhistira cree en el fenómeno del aumento importar en el período enero-septiembre de 2025, que está dominado por mayores compras bienes de equipoes una señal positiva de los síntomas expansión De industria doméstico.

Lea también: ¡Cuidado con los comerciantes de segunda mano! La Policía Nacional está lista para apoyar al gobierno en la lucha contra las importaciones ilegales de ropa usada



«Las importaciones de bienes de capital indican una expansión industrial», dijo Bhima en Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Según él, el impacto del aumento de las importaciones de bienes de capital se sentirá en los próximos 3 a 6 meses, concretamente en forma de aumento de capacidad. producción.

Lea también: La ropa usada sigue inundando el mercado local, Airlangga admite que existe una brecha en las importaciones





Directora del Centro de Estudios de Economía y Derecho/Celios, Bhima Yudhistira Adinegara.

Mientras tanto, los sectores industriales que tienen un gran potencial para desarrollar la expansión y la capacidad de producción, por ejemplo, incluyen la industria químicaproductos farmacéuticos y la industria siderúrgica.

Lea también: Prabowo critica a los expertos que permiten que los países se vuelvan dependientes de las importaciones: eso es ridículo y equivocado



Para ayudar a la industria a aumentar su competitividad, Bhima dijo que era necesario crear incentivos para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

«Por ejemplo (reducción del IVA) para las importaciones de bienes de capital, incentivos fiscales a la propiedad, así como la reducción de las tarifas eléctricas para estimular los servicios públicos», dijo.

Se sabe que la Agencia Central de Estadísticas (BPS) señaló que la balanza comercial de Indonesia experimentó un superávit durante 65 meses consecutivos desde mayo de 2020, con un valor de beneficio acumulado en enero-septiembre de 2025 de 33.480 millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 558 billones.

Los beneficios acumulados obtenidos por Indonesia desde principios de año hasta septiembre de 2025 provinieron de exportaciones totales de 209.800 millones de dólares o 3,49 billones de IDR, y de importaciones en el mismo período de 176.320 millones de dólares o 2,93 billones de IDR.

También se registró que las importaciones para el período enero-septiembre de 2025 aumentaron un 2,62 por ciento anual, siendo la principal contribución al aumento las importaciones de bienes de capital del 3,36 por ciento.

Si lo analizamos en función del uso, las importaciones realizadas por Indonesia en ese período se utilizaron para materias primas o auxiliares por valor de 124.400 millones de dólares o 2 billones de IDR, bienes de capital 35.900 millones de dólares o 598 billones de IDR y bienes de consumo 16.020 millones de dólares o 267 billones de IDR.