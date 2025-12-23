Aumento de flujo de Nataru, el aeropuerto de Soetta atiende a 1,18 millones de pasajeros en una semana

Tangerang, VIVA – Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta (soetta), Tangerang, Banten, movimientos de servicio. pasajero hasta 1.182.490 personas con un total de movimientos de aeronaves que alcanzaron los 7.811 durante el período del 15 al 21 de diciembre de 2025.

El director general de la sucursal principal del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, dijo que el aumento de las cifras refleja la alta actividad de vuelos al inicio del período de vacaciones de fin de año, en consonancia con la creciente necesidad de movilidad comunitaria antes de las celebraciones. Navidad y año nuevo.

«Seguimos garantizando el buen funcionamiento de los servicios aeroportuarios durante los períodos de transporte de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru) con coordinación operativa, preparación de las instalaciones y optimización de los servicios en todas las terminales», dijo Heru en su comunicado citado el martes 23 de diciembre de 2025.

La aerolínea del grupo Lion, Batik Air, pasa por la plataforma del aeropuerto de Soekarno-Hatta.

Dijo que al registrar datos sobre los movimientos de pasajeros de aviones durante el fin de semana festivo de Navidad, especialmente de sábado a domingo en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, hubo 1.158 movimientos con un total de 174.684 pasajeros.

Mientras tanto, según el seguimiento operativo hasta el lunes 22 de diciembre de 2025, los movimientos de pasajeros y vuelos siguen mostrando una tendencia creciente.

Además, se prevé que el flujo máximo para las vacaciones de Año Nuevo de 2026 se produzca el 28 de diciembre de 2025 con una proyección de 1.141 movimientos de aeronaves y 181.888 pasajeros.

Mientras tanto, se estima que el flujo máximo de retorno a Nataru tendrá lugar el 4 de enero de 2026. Durante el período de Nataru, los destinos nacionales con mayor movimiento de pasajeros incluyen Denpasar (DPS), Surabaya (SUB), Makassar (UPG), Kualanamu (KNO) y Palembang (PLM).

Los destinos internacionales están dominados por Singapur (SIN) y Kuala Lumpur (KUL), seguidos de Jeddah (JED), Don Mueang (DMK) y Penang (PEN).

«Vemos que el movimiento de pasajeros seguirá aumentando y este lunes tiene el potencial de ser uno de los días de mayor tránsito durante el periodo vacacional navideño. Todos los elementos operativos del aeropuerto están en alerta para garantizar un servicio fluido a los usuarios del servicio», explicó.

Heru añadió que la preparación operativa también va acompañada de un fortalecimiento de la coordinación entre agencias, así como de respuestas adaptativas a diversos factores externos, incluida la dinámica climática.

«Instamos a los usuarios del servicio a que siempre presten atención a la información de vuelos de las aerolíneas, se anticipen a posibles cambios de horarios debido a condiciones climáticas extremas y preparen horarios de viaje más flexibles», dijo.

En este caso, la sucursal del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) también ha operado puestos de servicio Nataru en cada terminal para brindar información, asistencia y respuesta rápida a los pasajeros.