Aumente la seguridad laboral de los técnicos, Bosch lanza GVD 1000-17 Professional

Yakarta, Viva – El alto número de accidentes laborales en Indonesia es una grave preocupación para varias partes. Durante 2024, se registraron 462,241 casos de accidentes de trabajo, y el sector de la construcción se convirtió en uno de los mayores contribuyentes.

Junto con eso, el Plan de Negocios de suministros de electricidad (RUPTL) 2025-2034 proyecta más de 1.7 millones de nuevos empleos en el sector de la electricidad. Esta condición confirma la importancia de la disponibilidad de equipos de trabajo seguros y eficientes, especialmente para los técnicos de electricidad que enfrentan un alto riesgo en el campo.

Respuesta de necesidades seguridad del trabajo el, Bosch Indonesia a través de la división Power Tools lanzada Dispositivo de examen voltaje eléctrico Profesional GVD 1000-17 no conecta y una serie de manuales de manuales certificados por VDE en la exposición eléctrica y de Power Indonesia 2025.

El director comercial del país de Bosch Power Tools Indonesia, Edwin Irawan, dijo que los técnicos eléctricos a menudo enfrentan varias instalaciones con una fecha límite ajustada. Por lo tanto, confiar en equipos seguros y de acuerdo con los estándares de seguridad, es una forma de mantener la eficiencia al tiempo que minimiza el riesgo de accidentes.

«Sobre la base de estas necesidades, Bosch presenta esta última línea de productos para apoyar a los técnicos que trabajan de manera más segura y productiva», dijo Edwin en su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que el dispositivo profesional GVD 1000-17 fue diseñado para poder detectar el voltaje de 24 V a 1,000 V AC, con una sensibilidad especial a 24 V para que los resultados de la medición sigan siendo precisos.

Esta herramienta está equipada con protección IP67 que es resistente al polvo, absorbe el agua y colisiones desde una altura de dos metros.

«Las características adicionales, como linternas, clips de cinturón y autoevaluación automáticamente, cada cinco segundos agregan seguridad y practicidad en el campo», dijo.

Del mismo modo, el gerente de marketing de Bosch Indonesia para medir herramientas, agregó Kevin Krisna Sadeli, esta herramienta también cumple con el estándar de seguridad de 1000 V CAT IV. Entre otras cosas con indicadores visuales, sonidos de BIP y vibraciones para garantizar que los técnicos sean más fáciles de detectar el voltaje al tiempo que minimiza el riesgo de error.

Además, Bosch también introdujo 36 tipos de aislamiento manual que pueden proteger hasta 1,000 V AC y 1,500 V CC. Este producto incluye un destornillador, alicates, para pasar el aislamiento con un diseño ergonómico y material de acero de alta calidad.

«Además de algunos conjuntos actuales que son compatibles con la herramienta Bosch L-Boxx para almacenamiento práctico, lo que facilita a los técnicos mantener las herramientas ordenadas y listas para usar», dijo.