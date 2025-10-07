Aumente el crecimiento económico proyectado de la República de Indonesia 2025 al 4.8 por ciento, el Banco Mundial reveló sus desafíos

Yakarta, Viva – Banco mundial plantear proyecciones crecimiento económico Indonesia en 2025 a 4,8 por ciento, por encima de la estimación anterior, que estaba en 4.7 por ciento. Esto fue en el informe en el Informe Económico de Asia Oriental y Pacífico sobre la edición de octubre de 2025 que se publicó el martes.

Leer también: Rupiah se fortaleció en medio de predicciones sobre la caída en la economía indonesia, trimestre III-2025



En el informe, el Banco Mundial señaló que el crecimiento económico en varios países del este de Asia y el Pacífico (EAP) sigue siendo relativamente alto. Sin embargo, una serie de pasos tomados para mantener la tasa de crecimiento actual se consideran no necesariamente capaces de apoyar el crecimiento económico en el futuro.

El informe estima que el déficit fiscal chino aumentará del 4.5 por ciento en 2019 al 8.1 por ciento en 2025. Al mismo tiempo, se prevé que la relación entre la deuda pública con el producto interno bruto (PIB) alcanzará el 70.8 por ciento este año. Este aumento se considera un espacio estrecho para que el gobierno chino proporcione estímulo fiscal en 2026.

Leer también: Bi llama al sector minero ayuda a ayudar al crecimiento económico en el norte de Maluku



El informe dice que desafío El fiscal en Indonesia está más relacionado con la composición del gasto gubernamental en lugar de la cantidad de déficit, que se estima que está de acuerdo con los límites estipulados en la regulación fiscal nacional.

Leer también: Rupiah se debilitó después de la revisión de la OCDE de la proyección del crecimiento económico indonesio 2025-2026



«En la actualidad, la asignación del presupuesto del gobierno indonesio se centra en los subsidios para los sectores de alimentos, transporte y energía, así como inversiones impulsadas por el estado para alentar una mayor demanda agregada en la economía», dijo el informe el martes 7 de octubre de 2025.

El Banco Mundial enfatizó que China e Indonesia necesitan reformar, como la eliminación de los obstáculos no arancelarios en el servicio, la desregulación y la simplificación de las licencias comerciales, especialmente en Indonesia. Esto es para aumentar el potencial de crecimiento y creación de empleos productivos.

Mientras tanto, el Banco Mundial dijo que otros países en regiones como Filipinas y Vietnam han llevado a cabo reformas estructurales que tienen el potencial de mejorar la eficiencia económica y las proyecciones de crecimiento.

Por ejemplo, en Filipinas, el gobierno ha abierto sectores estratégicos como logística, telecomunicaciones y energía renovable para crear una mayor competencia y fortalecer la capacidad laboral a través del marco de educación y capacitación basada en la empresa (EBET). (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=raj0mhaj5tm