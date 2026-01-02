Aumentarán los aranceles a las importaciones mexicanas, estos son autos fabricados en Indonesia que se exportan allí

Jacarta – Actuación exportaciones de automóviles Se prevé que el producto elaborado en Indonesia enfrentará nuevos desafíos en 2026 a medida que la tendencia al proteccionismo se fortalezca en varios países de destino. Uno de los más destacados es la política arancelaria. importar Se implementarán nuevos México a partir de principios del próximo año.

México es conocido desde hace mucho tiempo como uno de los mercados automotrices más grandes de América, así como también como un importante punto de entrada para productos automotrices de Asia. Sin embargo, los cambios en la política comercial aprobados por el parlamento del país tienen el potencial de cambiar significativamente el mapa de las exportaciones automotrices.

En los últimos años, el mercado mexicano ha registrado un aumento en las importaciones de vehículos, incluso de la región asiática. Esta condición ha alentado al gobierno local a tomar medidas para salvaguardar la industria nacional a través de planes para aumentar los aranceles de importación.

Esta nueva política arancelaria está dirigida a países que no tienen tratados de libre comercio con México. Indonesia está incluida en la lista de países asiáticos potencialmente afectados junto con India, Tailandia y Corea del Sur.

Los aranceles cobrados no son una broma: los montos generales alcanzan el 35 por ciento y, según se informa, incluso el 50 por ciento para ciertos productos. Los automóviles y componentes de automoción están incluidos en el grupo de productos que se verán afectados por esta política.

En medio de esta potencial presión, Indonesia figura como uno de los países exportadores de vehículos a México. Rutinariamente se envían varios modelos de automóviles de producción nacional para satisfacer las necesidades del mercado latinoamericano.

A juzgar por VIVA Otomotif a partir de datos de Gaikindo, el viernes 2 de enero de 2026, varios modelos exportados de Indonesia a México provienen de los segmentos de monovolúmenes y SUV. Toyota Avanza y Toyota Veloz son los dos nombres más conocidos como productos ensamblados en Indonesia que se comercializan allí.

Aparte de eso, el Toyota Raize también está en la lista de autos fabricados en Indonesia enviados a México. Este modelo apunta al segmento de los SUV compactos que está creciendo en el mercado del país.

De otros fabricantes, Suzuki también envió Ertiga y APV como parte de su cartera de exportación. Se sabe que estos dos modelos tienen una eficiencia y una capacidad de carga que satisfacen las necesidades de los consumidores globales.

Mitsubishi Motors Indonesia también contribuyó mediante las exportaciones de Xpander y Xforce. Estos dos modelos son el pilar de Indonesia en los segmentos de monovolúmenes y SUV compactos para el mercado internacional.