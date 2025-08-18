Aumentar la preocupación por la comunidad, hasta 100 empleados del grupo de fertilizantes indonesios títulos en el programa de acción 2025 en Banyuwangi

VIVA – Hasta 100 empleados Fertilizante indonesio El grupo participó en el programa de acción comunitaria titulado «Evento de colaboración de todas las personas (ACCIÓN«En la aldea de Sumbersewu, Kec. Muncar, Banyuwangi Regency, East Java. El programa, que fue inaugurado por el Director de Recursos Humanos y el General Pupuk Indonesia (Persero), Tina T Kemala Intan, Domingo (8/17/2025) fue un esfuerzo para construir la empatía y la preocupación de los empleados para la comunidad.

Tina dijo que esta actividad de acción era parte de un programa de responsabilidad social y ambiental (TJSL) Compañía e involucrar a los empleados del Grupo de Indonesia de Pupuk de todas las unidades de trabajo. Los empleados se sumergen directamente para llevar a cabo actividades de TJSL en el área de trabajo operacional del fertilizante grupal indonesio.

«El año pasado en Dieng, ahora en Banyuwangi. Estamos obligados a llevar a cabo TJSL para fomentar la empatía y el cuidado de los alrededores. Los grupos de fertilizantes indonesios no se centran en encontrar ganancias y olvidar proporcionar beneficios. Esta es una obligación no solo de la compañía, sino también para todos los empleados», dijo Tina.

Además espera que la acción que es una actividad anual puede inspirar al grupo de fertilizantes indonesios a hacer positivo que tenga un impacto en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Tina enfatizó que cuanto más avanzado era el rendimiento del fertilizante del grupo indonesio, mayor es la contribución dada por la compañía a la comunidad.

«Hagamos una acción como una cultura de la empresa que prioriza la colaboración, especialmente con las partes interesadas en el área operativa del Grupo Pupuk Indonesia para apoyar la sostenibilidad del negocio de la compañía», dijo Tina.

En el mismo lugar, el vicepresidente senior (SVP) de PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare, agregó, esta actividad de acción se llevó a cabo del 16 al 20 de agosto de 2025 en la aldea de Sumbersewu. Hay un total de 100 empleados activos en el grupo Pupuk Indonesia como participante en la acción, este participante fue elegido mediante la selección del número de registrantes.

Los detalles de los empleados que participaron en las actividades de acción fueron 22 fertilizantes indonesios, 6 Gresik Petroquímicos, 20 fertilizantes de Kujang, 5 fertilizantes del este de Kalimantan, Palembang Sriwidjaja Fertilizer hasta 26 personas, 17 fertilizantes de Muda Iskandar, 2 Ingeniería Industrial, 1 persona en Indonesia, y Indones Logisticsian Fertilizer.

«Todos estos empleados se quedan en las casas de los residentes, no en los hoteles. Sentarán cómo la vida cotidiana en la aldea de Sumbersewu con potenciales existentes», dijo Junianto.

De los cientos de empleados, se dividen aún más en cuatro actividades de acción importantes, a saber, pilares agrícolas, incluidos los agricultores de SAPA (socialización de fertilización equilibrada y análisis de pruebas de suelo), agricultores animados (el espíritu de empleados colaborativos), Sehati (verduras hidropónicas de madres calificadas e innovadoras).

El segundo pilar es un pilar social con un subprograma en forma de germas Sewu (movimiento de la comunidad saludable Sumsewu), buen embalaje (embalaje y marca de MIPYME), servicio conjunto (la iniciativa de pueblos activos limpios se mueve un sentido de comunidad), torneos de fútbolicos entre pilares (RWS) y siete competiciones para docenas de ria de Merdeka. Para el Pilar de la Educación, habrá un sub -Programa de Robokids que introduce cómo reunir y mover robots simples, aventureros difíciles en forma de simulaciones de respuesta a desastres para niños de primaria (SD) y esquinas de alfabetización, a saber, clases de narración de historias interactivas.

El último pilar se centra en el campo ambiental con el sub -programa de terraza oceánica (espacio estético estético para la conciencia del turismo), Sapu Samudra (playa consciente del océano limpio), cien abetos que plantarán 100 pinos marinos. Además, también hay sub -programa de kohemáticos (estiércol animal en medios de plantación) y un sub -programa transportador (junto con un hogar.

«Todas estas actividades se llevarán a cabo para apoyar el desarrollo económico y del ecosistema en la aldea de Sumbersewu. Con suerte, lo que da los empleados del grupo indonesio indonesio de Pupuk será una contribución útil para toda la comunidad de la aldea», concluyó.

También presente en la apertura de la acción de 2025 de cada directores de subsidiarias que enviaron a sus empleados a convertirse en voluntarios, a saber, el director de finanzas y el general petroquímico Gresik; Finanzas y Director General de Kujang Fertilizer; y representantes de otras subsidiarias. En 2025, el petroquímico Gresik fue elegido como el anfitrión y el fertilizante de Cikampek Kujang como coanfitrión de esta actividad. En esta actividad, el dibujo se llevó a cabo para determinar el host y el coanfitrión de la implementación del próximo programa de acción, a saber, el fertilizante Niaga indonesio seleccionado como coanfitrión y fertilizante en el este de Kalimantan como el anfitrión.