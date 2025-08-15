Aumentar el salario de los jueces al 280 por ciento, Prabowo dijo que los esfuerzos para hacer cumplir la ley y la justicia

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto dijo el aumento salario hakim Hasta el 280 por ciento durante su reinado fue uno de los esfuerzos para hacer cumplir ley.

«Una de las cosas importantes para defender la ley y la justicia es que el salario de los jueces debe estar en buenas condiciones, y hemos recaudado varios jueces hasta el 280 por ciento del aumento», dijo el presidente Prabowo en la sesión anual del MPR indonesio, el complejo del parlamento, Senayan, Jakarta, el viernes.

Además, dijo que los esfuerzos de aplicación de la ley realizados fueron que el gobierno no dudó en desmantelar grandes casos de corrupción.



Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

También dijo que la aplicación de la ley para garantizar que todos los recursos naturales en el país puedan disfrutar de todos los indonesios.

«Junto con el TNI y Polri, nos aseguramos de que la tierra, el agua y la riqueza natural contenidas en ella estén controladas por el estado y se usan para la mayor prosperidad de la gente», dijo.

El Parlamento celebró una sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD 2025 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes.

En la serie de sesiones anuales de MPR y sesiones conjuntas del DPR y DPD 2025, el presidente Prabowo Subianto explicó un discurso sobre el informe de desempeño de las instituciones estatales y los discursos estatales en el marco del 80 aniversario de la independencia indonesia.

Sesión anual y sesión conjunta del Parlamento de Indonesia y DPD RI en 2025 se celebraron antes del 80 aniversario (aniversario) de la independencia de la República de Indonesia con el tema «Soberanía unida, el pueblo próspero, Indonesia avanzó». (Hormiga)