Aumentar el interés del depósito en dólares estadounidenses al 4 por ciento, BNI amplía la oportunidad para los clientes de inversión de divisas

Yakarta, Viva – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Ajustándose oficialmente a la etnia flor contrarrestar depósito United States Dollar (USD) al 4 por ciento por año. Se confirma que la política retira fondos extranjeros pertenecientes cliente que se coloca en el extranjero.

Leer también: Rupiah se debilitó después de la revisión de la OCDE de la proyección del crecimiento económico indonesio 2025-2026



El director de BNI Putrama Wahju Setyawan dijo que este ajuste era la estrategia de la compañía para presentar un valor agregado para los clientes. Se espera que la política establecida el miércoles (24/9/2025) pueda atraer la colocación de divisas (divisas) en el país.

«Con una tasa de interés más atractiva, BNI abre oportunidades para los clientes que han estado poniendo sus fondos de divisas en el extranjero para invertir en el país», dijo Putrama a partir de su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Una casa de empeño para compartir oro para vacaciones gratis





BNI presenta la función Simponi en Wondr por BNI

Explicó que esta política se aplica específicamente para la colocación de nuevos depósitos y extensión (rollor) Después del 5 de noviembre de 2025. Mientras tanto, el depósito que se ha estado ejecutando todavía usa la tasa de interés antigua para vencer, de modo que los clientes obtienen certeza de los rendimientos acordados previamente acordados.

Leer también: ¡Feliz! Pegadaian Generalmente 450 ganadores de «Golden Storm 2025» Período 1



Además, Putrama dijo que BNI también continuó fortaleciendo el ecosistema digital a través de WONDR por BNI. Para que pueda presentar la facilidad de abrir depósitos de divisas para que la apertura y la gestión de los depósitos se puedan hacer de manera más rápida y eficiente.

Con una red de oficinas extranjeras de BNI distribuida en varios centros financieros mundiales, la compañía también está lista para cerrar la entrada de fondos de inversores internacionales a Indonesia. Con estos intereses competitivos, Putrama evalúa a BNI es optimista de que los productos de ahorro de divisas tendrán cada vez más demanda tanto por clientes individuales como institucionales.

«Esto está en línea con nuestro compromiso de mantener la estabilidad del tipo de cambio y fortalecer a Indonesia como un destino de inversión seguro y competitivo», dijo Putrama.