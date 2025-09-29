Aumentando las ventas de UMK, Gig Push Marketing en línea

Yakarta, Viva – PT Semen Indonesia TBK (SIG) fomenta la comercialización de productos de micro y pequeñas empresas (Umk) a través de una plataforma comercial en línea (comercio electrónico) para aumentar la facturación de las ventas. Esto se hizo uno de ellos facilitando a los perpetradores en la regencia de Gresik, Java Oriental.

La secretaria corporativa, Sig Vita Mahreyni, dijo que el apoyo a las MSE es parte del compromiso de la compañía para fortalecer la economía regional y apoyar el programa gubernamental hacia el oro de 2045 Indonesia.

«UMK tiene un papel estratégico como la columna vertebral de la economía nacional. A través de la asistencia sostenible, se espera que UMK sea más independiente, adaptable e innovador para proporcionar beneficios sostenibles para la nación», dijo Vita a partir de su declaración, lunes 29 de septiembre de 2025.

Diammenitulaman, el entrenamiento titulado ‘Mejorar la confianza en sí mismo, fortalecer la competitividad ‘ Proporciona material básico para la capacitación en habla pública (habla pública), haciendo video promociónPreparación de perfiles comerciales efectivos, a la estrategia de optimizar el comercio electrónico (comercio electrónico) y las redes sociales.

Los participantes también siguieron la práctica ‘Empresas coincidentes’ Para entender cómo comunicarse con un comprador.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK

Los participantes de la capacitación eran docenas de actores de UMK de seis aldeas/aldeas en el distrito de Kebomas, la regencia de Gresik, incluidas las aldeas de Singosari, Sidomoro, Gending, Storukun, Segoromadu y Kramat Inggil.

Además de las habilidades promocionales, los UMK también recibieron instalaciones de acceso financiero a través del Programa de Desarrollo de UMK (PUMK) en colaboración con PT Bri Persero TBK.

El jefe de la unidad Bri Kembangan Gresik Rahmaddiansyah Akbar dijo que esta capacitación fue un impulso importante para mejorar las habilidades de comunicación al tiempo que fortalecía la competitividad de UMK.

«Esperamos que programas como este continúen para que el UMK en Gresik crezca y haga una contribución real a la economía regional», dijo.

Uno de los participantes, Nurhayati (41), un productor de chips de plátano de la marca Sujaku de la aldea de Kembangan, afirmó tener una nueva visión para comercializar productos en línea.

Durante este tiempo, los productos de chips de plátano se comercializan simplemente, limitados al boca a boca, la reunión social o a través del grupo «WhatsApp» sin utilizar las redes sociales o las plataformas de ventas en línea.

«Hasta ahora solo comercializamos tradicionalmente. Esta capacitación abre una nueva comprensión de cómo transmitir mensajes con confianza para que el producto sea más convincente a los ojos de los consumidores», dijo.