Aumentando, el número de muertos colapsó el Al Khoziny Islamic Boarding School a 49 personas

SidoarjoVIVA – una unidad interruptor automático excavador destructor de concreto y dos balde excavador Comparta la tarea de limpiar el edificio del edificio del edificio Musala Internet de internado islámico Al KhozinyBuduran, Regencia Sidoarjo, Java Oriental, hasta el domingo por la noche, 5 de octubre de 2025.

El objetivo sigue siendo el mismo, levantando y limpiando todas las ruinas para que sea más fácil para el equipo de búsqueda y búsqueda de rescate encontrar los cuerpos de las víctimas.

Poco a poco, el esfuerzo valió la pena. Los restos de material de limpieza han alcanzado el 80 por ciento y los cuerpos de las víctimas se encuentran cada vez más.

El equipo SAR conjunto está buscando víctimas de la Musala colapsada en Al Khoziny Ponpes

Desde los resultados de la recopilación de datos temporales el domingo 5 de octubre desde 00.00 WIB hasta 23.30 WIB, se han encontrado hasta 24 cuerpos, incluidas cuatro piezas de cuerpo humano.

«Estos datos se suman a la acumulación de datos del número de muertos a 49 personas, mientras que el número de partes del cuerpo que se encuentran como cinco piezas. Todos los cuerpos y partes del cuerpo se han llevado al Hospital Bhayangkara (RS), Surabaya que se identificará», dijo el jefe de los datos de desastres BNPB, la información y la comunicación Centro de comunicación, Abdul Muhari en su declaración escrita, lunes 6 de octubre de 2025.

Basado en los hallazgos del cuerpo anterior, el número de víctimas en la búsqueda también se redujo a 14 personas. Si bien el número que se ha encontrado en una condición segura es de 104 personas, de las cuales 6 todavía están en cuidados intensivos, 97 personas han terminado el tratamiento y una persona regresa a casa sin tratamiento.

Limpieza Los desechos se encuentran con obstáculos

Después de que comenzaron a levantarse muchos materiales, el equipo SAR combinado se enfrentó a un obstáculo. Hay una parte de las ruinas del edificio conectado al antiguo edificio al lado. Su posición está en el sur del edificio principal que se ha derrumbado. Automáticamente, el equipo debe establecer nuevas estrategias y manejo especial como soluciones a soluciones.

«El equipo SAR combinado no quiere ser imprudente al tomar decisiones sin cálculo, además, la condición del antiguo edificio parece inclinado. Si se ve forzado, se teme que pueda dañar o realmente desencadenar el colapso del edificio al lado. Si eso sucede, habrá un nuevo trabajo nuevo que es más pesado», dijo.

Se importaron consultores expertos del Instituto de Tecnología de Surabaya (ITS) para proporcionar recomendaciones. Como resultado, se requiere que el equipo haga un edificio antiguo que todavía esté en pie de modo que durante el proceso corte se puede hacer sin dañar nada.