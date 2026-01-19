Aumentan las víctimas, una mujer confiesa haber perdido mil millones de IDR debido a un presunto fraude en el comercio de criptomonedas que arrastra el nombre de Timothy Ronald

Jacarta – Caso sospechoso fraude inversión cripto- quien arrastra nombres timothy ronald continúa rodando y ahora está entrando en un nuevo capítulo. Cantidad víctima aumentar de nuevo.

Lea también: Inara Rusli retira el informe, ¡Insanul Fahmi sigue siendo citado por la policía mañana! ¿Qué es?



Esta vez surgió una joven llamada Agnes Stefani (25), que contó una historia de pérdidas por valor de más de 1.000 millones de IDR. Acompañada de su asesor jurídico, Agnes llegó policía metropolitana Jaya. Se recibió el informe, registrado con el número LP/B/483/1/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Agnes no es una recién llegada al mundo de las criptomonedas. Durante sus cinco años en la industria, admite que se ha acostumbrado al riesgo, la volatilidad y los vaivenes del mercado. Precisamente por esa comprensión se sintió bastante seguro cuando conoció a Timothy Ronald por primera vez a través de las redes sociales.

Lea también: Una persona muere debido a las inundaciones en el este de Yakarta



«Lo conocí a través de Instagram», dijo Agnès citada el martes 20 de enero de 2026.

Esta creencia lo llevó a unirse a Crypto Academy en el período de 2023 a 2024. Esta comunidad está empaquetada como una plataforma de educación criptográfica con servicios exclusivos, que van desde debates en profundidad hasta compartir señales de transacciones a través de Discord.

Lea también: Cuerpos flotantes virales durante las inundaciones de Bekasi, BPBD revela los hechos reales



Pero con el tiempo, la imagen ideal ofrecida al principio comienza a resquebrajarse. Según Agnes, la visión y la misión presentadas nunca se realizaron realmente. Cuando empezaron a surgir preguntas y quejas, el espacio de comunicación se cerró repentinamente.

«Y hay varios casos en los que nos quejamos y nos echaron del grupo o nos cerraron la sala de chat de esa manera», dijo.

Las promesas hechas desde el principio parecían tentadoras. Se afirman altas tasas de ganancia como si fueran algo común en el mundo de las criptomonedas. En realidad, la experiencia de Agnes fue la contraria. En lugar de obtener ganancias, el saldo de la inversión continúa erosionándose.

«La tasa de ganancia ofrecida es definitivamente decenas de por ciento. Sí, de hecho no es tan apropiado», dijo Agnes.

Las sospechas de Agnes alcanzaron su punto máximo cuando una de las monedas promocionadas, MANTA, experimentó un colapso de precio. En ese momento empezó a sentir que algo andaba mal. Ya no sentía que estaba aprendiendo, sino que formaba parte de un plan perjudicial.

Sin embargo, Agnes enfatizó que nunca se sintió tentada por el contenido que muestra o muestra riqueza que es popular en las redes sociales. Desde el principio pensó que el mundo virtual estaba lleno de ilusiones. La decisión de unirme a esta clase fue impulsada puramente por el deseo de aprender de manera estructurada, como una escuela con maestros creíbles.