Aumentan las tendencias de la residencia de los estudiantes, el mercado residencial de los estudiantes es cada vez más apasionado

Yakarta, Viva – Pedido Residencial La vertical en el área educativa nuevamente muestra una tendencia positiva. Aunque la industria propiedad National todavía enfrenta varios desafíos, el interés público en las residencias de los estudiantes sigue siendo alto.

Esto se refleja en el rendimiento de PT Propiedad de PP TBK (PPRO) que registra los logros de ventas completos en el Proyecto de apartamentos de Louvevin Jatinangor, Sumedang, West Java, en el tercer trimestre de 2025.

En su declaración oficial, el lunes 25 de agosto de 2025, se declaró que todas las unidades en el apartamento de Louble Jatinangor vendieron el 100 por ciento.

Este logro se llama marcar el entusiasmo del mercado para la residencia diseñada específicamente para el segmento de estudiantes.

Este éxito también enfatiza la posición de Louvin como una residencia de estudiantes Favorito ubicado en el área de educación estratégica de East Bandung.

Según la gerencia, el éxito del apartamento Louble no es solo un reflejo del desempeño comercial, sino que también muestra el creciente interés público de las viviendas de los estudiantes como activos valiosos.

Este apartamento está ubicado en un lugar rodeado por cuatro grandes universidades, a saber, el Bandung Institute of Technology (ITB), la Universidad Padjadjaran (no PAD), el Instituto de Gobierno Nacional (IPDN) y el Instituto Cooperativo Indonesio (IKOPIN).

Con más de 62 mil estudiantes y actividades de actividades en la región, se cree que el potencial del mercado residencial vertical es continuo.

A principios de 2025, PPRO agregó una nueva instalación en el apartamento de Louvevin en forma de una piscina semi-olímpica y un edificio de estacionamiento de varios pisos.

Esta adición se conoce como parte de la estrategia de la compañía para presentar residencias modernas que apoyan el estilo de vida productivo de los estudiantes.

Además, este apartamento también ofrece espacio de trabajo conjunto, gimnasio moderno, piscina cálida, jardín de cielo, a áreas comerciales con inquilinos de alimentos y bebidas.

«Agotado«Todas las unidades en el apartamento de Louvevin son una reflexión de que el mercado responde positivamente a nuestro concepto residencial, que no solo es funcional como un lugar para vivir, sino que también promete como un instrumento de inversión a largo plazo», dijo Director general PPro, Daniel Moeis.

Cree, residencia de estudiantes Al igual que el apartamento Loubin juega un papel importante en el apoyo al ecosistema educativo al tiempo que fortalece la cartera sostenible de la compañía orientada al crecimiento sostenible y las necesidades futuras de la generación más joven.

«El éxito del apartamento de Louvevin será una nueva energía para que las empresas continúen presentando productos innovadores. El espíritu de éxito será punto de referencia Para nuestros otros proyectos «, dijo Daniel.

La gerencia de PPRO también mencionó el éxito de la absorción del mercado del apartamento Loublevin, un punto de apoyo importante para un mayor desarrollo.

Actualmente, la compañía está explorando la construcción de una nueva torre con socios inversores, tanto dentro como fuera del país, para satisfacer la alta demanda en la región.

Con las ventas completas de Apartment de Louble, los mercados residenciales de los estudiantes en el área de Jatinangor nuevamente muestran perspectivas brillantes.

Esta condición proporciona una señal positiva para la industria de la propiedad, especialmente en el segmento. residencia de estudiantesque se considera más estratégico en medio de las necesidades residenciales funcionales y el valor de la inversión.