Aumentan las medallas, los récords nacionales son imparables

Bangkok, LARGA VIDA -Tim nadar Indonesia volvió a aumentar su medallero en el evento Juegos del MAR 2025. En el quinto día del partido que tuvo lugar en la Piscina de la Autoridad Deportiva de Tailandia, Bangkok, el domingo 14 de diciembre de 2025, el contingente rojiblanco ganó con éxito una medalla de bronce y registró dos récords nacionales (récord nacional).

La medalla de bronce fue entregada por la nadadora indonesia Adellia, que participó en los 200 metros braza femeninos. Adellia logró tocar la meta con un tiempo de 2 minutos 32,50 segundos, lo que la situó en tercera posición y con derecho a subir al podio.

«Finalmente se rompió el huevo, después de competir desde el primer día de natación, finalmente obtuve una medalla hoy. Pero todavía estoy agradecida», dijo Adellia después de la carrera.

Admitió que la competición en los 200 metros braza femeninos fue muy reñida. Sin embargo, la estrategia correcta al principio y al final fue la clave para ganar una medalla.

«Hay muchos que son más rápidos, pero afortunadamente la estrategia de salida y llegada es buena», añadió.

No solo Adellia, también llegó la sorpresa de la joven nadadora Nadia Aisha Nurazmi. En los 50 metros estilo libre femenino, Nadia volvió a batir el récord nacional que había establecido anteriormente en la ronda de clasificación de la mañana con un tiempo de 26,08 segundos. En la última ronda de la tarde, Nadia mejoró su récord a 25,68 segundos.

Este logro es aún más especial porque los SEA Games de 2025 serán el debut de Nadia en el mayor evento deportivo del Sudeste Asiático, pero ya ha batido récords nacionales dos veces en un día.

El récord nacional de Indonesia también se batió en el relevo masculino de 4×100 metros estilo libre. El equipo reforzado por Jason Donovan Yusuf, Jeremy Elyon, Kevin Erlangga Prayitno y Joe Aditya registró un tiempo de 3 minutos 21,92 segundos, rompiendo el antiguo récord de 3 minutos 23,65 segundos que se mantenía desde los SEA Games de Malasia de 2017.

El entrenador del equipo nacional de natación de Indonesia, Albert C. Sutanto, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo en el quinto día.

«Adellia es extraordinaria, su objetivo es una medalla. También había esperanza en los 50 metros mariposa masculino gracias a Joe Aditya, pero hubo un ligero error al final», dijo Albert.

También elogió especialmente a Nadia Aisha.

«Nadia es genial, batió el récord nacional y se convirtió en la primera mujer indonesia en nadar por debajo de los 26 segundos. Todavía es joven, tiene un largo futuro, este es un muy buen comienzo», añadió.