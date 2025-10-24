Aumentan el duelo entre la gama de vehículos eléctricos de China, los precios de los neumáticos Pirelli y los atascos de tráfico en Bandung

Jacarta – El jueves 23 de octubre de 2025, Viva Automotriz tiene nuevas actualizaciones que actualmente son tendencia en las redes sociales y foros de amantes de los vehículos. De la carrera de distancia coche electrico A China le gusta el Aion V hasta 602 km, lista precio del neumático Las motocicletas Pirelli comienzan en IDR 355 mil para un rendimiento máximo, hasta que los atascos en Bandung alcanzan el 47% entre semana. ¡Veamos los tres artículos más populares que te despiertan la curiosidad!

Lea también: Los automóviles fabricados en China serán más sofisticados e inteligentes



1. Competencia de kilometraje de vehículos eléctricos en China, ¿quién tiene más kilómetros?



Coches eléctricos Wuling Air EV, BingouEV y Cloud ev

Lea también: La congestión de la ciudad de Bandung aumenta en días normales



Los coches eléctricos chinos como el Wuling Air EV recorren hasta 300 km, BinguoEV 410 km, Neta V 401 km, MG ZS EV 403 km, Chery Omoda E5 430 km, MG 4 EV 540 km, Aion UT 500 km, Aion Y Plus 490 km y el campeón Aion V 602 km NEDC con precios a partir de IDR 184 millones a 489 millones de IDR. Esta feroz competencia ofrece una alta eficiencia para la movilidad urbana, lo que hace que el mercado indonesio esté cada vez más poblado de vehículos eléctricos asequibles. Leer más.

2. Precios de neumáticos para motocicletas Pirelli en octubre de 2025, a partir de 355.000 IDR

Lea también: Un coche eléctrico entró en el vestíbulo del hotel Tjokro Klaten, con cristales rotos y invitados dispersos





Pirelli Diablo Rosso Sport para motos automáticas

Los neumáticos Pirelli Diablo Rosso Scooter para scooters van desde IDR 355 mil (120/70-17) a IDR 1,51 millones (180/70-14), mientras que para los deportivos/desnudos como Diablo Rosso Sport 80/90-17 IDR 700 mil a 220/45 R17 IDR 1,49 millones en Astra Otoshop. Esta serie destaca por su agarre en mojado/seco, estable a altas velocidades, adecuada para NMAX, CBR150R o Ninja 250 para aumentar la seguridad y el rendimiento diario. Leer más.

3. La congestión de la ciudad de Bandung aumenta en días normales



La policía ha cerrado la carretera desde el mediodía en la ciudad de Bandung, Java Occidental. Foto : ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Los datos del índice TomTom del 23 de octubre de 2025 muestran que los atascos de tráfico en Bandung alcanzaron el 47% por la mañana, el tiempo de viaje fue de 10 km, 30 minutos y 40 segundos, la velocidad promedio fue de 19,6 km/hora, con 17 puntos. congestionado un total de 7,8 km en Pasteur y Buah Batu. El pico se produce entre las 07.00 y las 09.00 horas y entre las 16.00 y las 18.30 horas, provocado por las actividades de fin de semana, proyectos de infraestructura y el turismo de Lembang-Dago; sugerencias para utilizar el transporte público o rutas alternativas. Leer más.