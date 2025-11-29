Aumentan a siete los ciudadanos indonesios que mueren en el incendio de un apartamento en Hong Kong

Jacarta – Consulado General de Indonesia (Consulado General de Indonesia) Hong Kong dicen ciudadanos indonesios o ciudadano indonesio quienes se convirtieron en víctimas morir consecuencia fuego Apartamento en el complejo Wang Fuk Court, Hong Kong para siete personas.

«Según los resultados de la coordinación con la policía de Hong Kong, hasta la fecha, un total de 7 ciudadanos indonesios han muerto», según una declaración escrita del Consulado General de Indonesia en Hong Kong recibida en Yakarta el sábado 29 de noviembre de 2025.

El Consulado General de Indonesia en Hong Kong también afirmó que todas las víctimas eran trabajadoras inmigrantes indonesias (PMI) en el sector doméstico.

A partir de los resultados de los datos de empleo consolidados y la verificación directa de campo realizada por el Consulado General de Indonesia en Hong Kong, había alrededor de 140 ciudadanos indonesios, todos ellos PMI del sector nacional, que trabajaban en la zona residencial de Wang Fuk Court.



Se produce un devastador incendio en un apartamento de Hong Kong

«De este número, se ha confirmado el paradero y las condiciones de 61 personas, incluidos ciudadanos indonesios/víctimas de PMI que murieron. Mientras tanto, el paradero y las condiciones de otros 79 ciudadanos indonesios/PMI aún están siendo verificados», según un comunicado del Consulado General de Indonesia en Hong Kong.

El Consulado General de Indonesia en Hong Kong dijo que las autoridades competentes aún estaban llevando a cabo el proceso de identificación de los cadáveres y que el Consulado General de Indonesia estaba colaborando con las autoridades locales en relación con el manejo de los cadáveres.

Aparte de eso, el Consulado General de Indonesia también distribuyó asistencia logística a varios refugios y abrió un puesto en uno de los centros de distribución de ayuda, el Centro Comunitario Tai Po.

El Consulado General de Indonesia continúa monitoreando activamente los acontecimientos y dando seguimiento a la situación en el terreno, además de coordinar con las autoridades locales y establecer puestos adicionales para los servicios de emergencia, incluidos los servicios relacionados con pasaportes.

Anteriormente, se informó que dos ciudadanos indonesios murieron y dos ciudadanos indonesios resultaron heridos como resultado del incendio en Hong Kong, todos ellos trabajadores migrantes indonesios (PMI) en el sector doméstico.

Un gran incendio azotó el complejo de viviendas Wang Fuk Court en Hong Kong el miércoles 26 de noviembre de 2025 y, hasta la medianoche del viernes, el número de muertos había llegado a 128 personas y 79 heridos.

El Consulado General de Indonesia en Hong Kong dijo que las autoridades de Hong Kong aún continúan investigando la causa del incendio y hasta la fecha, 11 personas se han convertido en sospechosas y han sido detenidas bajo cargos de homicidio involuntario.