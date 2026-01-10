Pekín, VIVA – La última ola de medidas represivas contra Porcelana De nuevo provocó preocupación internacional. Los grupos de derechos humanos advierten que las libertades civiles en el país continúan reduciéndose a niveles raramente vistos en los últimos años.

Desde activistas laborales y manifestantes estudiantiles hasta abogados, creyentes religiosos y usuarios de redes sociales, cada vez más ciudadanos están atrapados en el sistema de estricta vigilancia, detención arbitraria y procesos legales poco transparentes del Partido Comunista Chino (PKT).

Lo que es visible no es sólo una serie de casos aislados, sino un patrón opresión que es sistémico, cada vez más normalizado y cada vez más oculto al escrutinio público.

Los defensores de los derechos humanos evalúan el clima JAMÓN en China se ha endurecido significativamente. Esta condición se caracteriza por la negación rutinaria de los principios de juicios justos y el uso de cargos penales vagos para silenciar la disidencia.

Un ejemplo destacado es el reciente fallo que confirma la sentencia de tres años de prisión impuesta al defensor de los derechos laborales Xing Wangli en la provincia de Henan. Fue declarado culpable de “hacer ruido y provocar problemas”, artículo utilizado a menudo contra los críticos del Estado. Poco después de que se dictara el veredicto, Xing fue trasladado a prisión.

Según su familia, durante su detención no pudo comunicarse con el mundo exterior y se le prohibió reunirse con abogados o familiares. Esta no es la primera vez que Xing es encarcelado. En total, ha pasado más de una década tras las rejas por múltiples condenas que, según grupos de derechos humanos, reflejan ataques deliberados y repetidos, no una aplicación legítima de la ley.

Esta presión tampoco se detiene en casa. El hijo de Xing, que ahora vive en Nueva Zelanda, dijo que el acoso se había extendido al extranjero. Esto refuerza la preocupación de que los esfuerzos del PCC por reprimir la disidencia sean ahora de naturaleza cada vez más transnacional.

El mensaje transmitido se considera inequívoco: el activismo político, incluso pacífico o llevado a cabo dentro de un marco legal, puede tener consecuencias para toda la vida.

El impacto a largo plazo de esta represión quedó claro tras las protestas del “Libro Blanco” en 2022. Estas acciones, provocadas por la ira ante las estrictas restricciones de la COVID-19, rompieron brevemente el clima de miedo con el símbolo de una hoja de papel en blanco como expresión de la libertad de expresión censurada.