Aumenta el reconocimiento de Megawati tras su doctorado honoris causa: Orgullo y mayor responsabilidad

Riad, VIVA – Quinto Presidente de la República de Indonesia, que también es Presidente General del PDIP Megawati Soekarnoputri dijo que había un sentimiento de orgullo y responsabilidad después de recibir un doctorado honoris causa (Una causa de honor) de la Universidad Princesa Nourah bint Abdulrahman (PNU) en Riad, Arabia Saudita, el lunes 9 de febrero, hora local.

Lea también: Megawati: Un país que deja de lado a las mujeres perderá el equilibrio



«Por supuesto, rugir significa estar orgulloso y también sentir una mayor responsabilidad porque, como probablemente dije durante el discurso científico», dijo Megawati. La primera mujer presidenta de la República de Indonesia enfatizó que aumentar su título no significa obtener un premio ni presumir.

«Pero en mi opinión es una responsabilidad humanitaria, para que puedan confiar en mí aquellos que me dieron el título de profesor o doctorado honoris causa, nunca me preguntaron si lo quería o no. Lo siguiente que supe fue que me lo dieron, por lo que es una responsabilidad extraordinaria», explicó Megawati a los medios después de la ceremonia de premiación.

Lea también: Galardonada con el título Honoris Causa, la Canciller del PNU Arabia Saudita califica a Megawati como un símbolo del liderazgo femenino transformador





La quinta presidenta de la República de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, recibió el título Honoris Causa

Antes del premio de la Universidad Princesa Nourah Bint Abdulrahman, los 10 doctorados honoris causa recibidos por Megawati fueron:

Lea también: Megawati recibirá el undécimo doctorado honoris causa en la Universidad Princess Nourah de Riad



1. Universidad Waseda de Tokio, Tokio, Japón, 29 de septiembre de 2001 (Política).

2. Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), Moscú, Rusia, 22 de abril de 2003 (Política).

3. Universidad Marítima y Oceánica de Corea, Busan, Corea del Sur, 19 de octubre de 2015 (Política)

4. Universidad Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Indonesia, 25 de octubre de 2016 (Política y Gobierno).

5. Universidad Estatal de Padang (UNP), ciudad de Padang, Indonesia, 27 de septiembre de 2017 (Sector de Educación Política).

6. Universidad Nacional de Mokpo, ciudad de Mokpo, Corea del Sur, 16 de noviembre de 2017 (Democracia Económica).

7. Instituto de Gobierno Nacional (IPDN), Bandung, Indonesia, 8 de marzo de 2018 (Política y Gobierno).

8. Universidad Normal de Fujian (FNU), Fuzhou, Fujian, China, 5 de noviembre de 2018 (Diplomacia Económica).

9. Universidad Soka de Japón, Tokio, Japón, 8 de enero de 2020 (Humanidades).

10. Universidad Tunku Abdul Rahman, Malasia, 2 de octubre de 2023 (Estudios Sociales).

Mientras tanto, las tres cátedras honorarias de Megawati son las siguientes:

1. Universidad de Defensa (Unhan) RI, Bogor, Indonesia, 11 de junio de 2021 (Ciencia del liderazgo estratégico).

2. Instituto de las Artes de Seúl (SIA), Seúl, Corea del Sur, 11 de mayo de 2022 (campo de política artística y economía creativa).

3. Universidad Internacional de Turismo y Patrimonio Cultural de la Ruta de la Seda, Samarcanda, Uzbekistán, 21 de septiembre de 2024 (Sector de Turismo Sostenible).