Aumenta el desempleo, se considera que el sistema educativo no se adapta a las necesidades de la industria

Jacarta – El investigador principal del Departamento de Economía del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Deni Friawan, dijo que había un problema desempleo La edad joven y educada radica en el desajuste entre los sistemas. educación y las necesidades del mundo industria.

Por lo tanto, consideró que la política respecto a empleo No es la única solución, porque el principal problema es la necesidad de mejoras en el sector educativo.

«Mejorarlo no tiene que ser sólo ese sector (el empleo), sino también el sector educativo. Cómo abrir programas que se adapten a las necesidades del mundo del trabajo», dijo Deni en la rueda de prensa virtual ‘Perspectivas 2026: Amenazas y riesgos de la inestabilidad económica, social y política’, el miércoles 7 de enero de 2026.



Investigador principal del Departamento de Economía del CSIS, Deni Friawan

Según él, actualmente existe un desajuste entre las habilidades requeridas por la industria y las competencias enseñadas por las instituciones educativas. Se considera que las universidades y escuelas vocacionales se centran más en aumentar el número de estudiantes, sin considerar las perspectivas laborales de sus graduados.

El débil vínculo entre el mundo de la educación y la industria hace que graduado de no están preparados para ser absorbidos por el mercado laboral. Las instituciones educativas, dijo, tienden a funcionar solas sin integración con las necesidades del sector real.

Además de los factores educativos, Deni también destacó la estructura crecimiento Se considera que la economía indonesia está sesgada hacia sectores intensivos en capital.

Se considera que este patrón de crecimiento es incapaz de absorber una gran cantidad de trabajadores, mientras que la estructura de la fuerza laboral nacional está dominada por graduados de educación secundaria.

«La estructura de nuestro crecimiento económico es intensiva en capital. No requiere mucha mano de obra. Mientras tanto, por otro lado, la estructura de nuestra fuerza laboral se compone principalmente de escuelas medias, secundarias y preparatorias», dijo Deni.

Señaló que la mayor tasa de desempleo todavía proviene de los graduados de escuelas secundarias y escuelas vocacionales. Sin embargo, el desempleo entre los graduados y posgraduados también está comenzando a aumentar, aunque las cifras son relativamente menores.

Aunque el porcentaje no es dominante, Deni cree que el desempleo entre las personas con estudios puede provocar malestar social.

«Si hay gente más educada, si se les silencia, pueden convertirse en descontentos, pueden manifestarse, pueden crear un movimiento», afirmó.