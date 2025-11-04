Aumenta a ocho el número de muertos en una colisión entre un coche y un camión en Barabanki, Uttar Pradesh







El número de muertos en la colisión entre un coche y un camión en Uttar Pradesh Barabanki El distrito llegó a ocho después de que dos de los heridos murieran el martes por la mañana en Lucknow, informó la agencia de noticias PTI.

El incidente tuvo lugar el lunes cerca de la aldea de Bishunpur. Los funcionarios presentes en el lugar informaron que de las ocho víctimas, cuatro personas pertenecían a una misma familia.

Según la policía, el incidente tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas, cuando un camión que circulaba a alta velocidad chocó con un MUV sin matrícula en el puente del río Kalyani. El puente donde ocurrió este incidente tiene una carretera de un solo carril que se encuentra dentro de los límites de la comisaría de policía de Deva.

Seis personas murieron en el lugar el lunes, mientras que otras dos sufrieron heridas graves y fueron trasladadas de urgencia al Centro de Traumatología de Lucknow, informó PTI. Todas las víctimas eran pasajeros del coche y residentes de fatehpur ciudad.

El impacto de la colisión fue tan grave que el coche, que no tenía matrícula y parecía nuevo, quedó destrozado hasta el punto de que se utilizó una grúa para sacarlo de la carretera.

El director médico (CMO), Dr. Awadhesh Kumar Yadav, al destacar el horrible incidente, dijo: «Los fallecidos han sido identificados como el conductor Shrikant Shukla (40), Balaji Mishra (55), Pradeep Soni (55), su esposa Madhuri Soni (52) y sus hijos Nitin (35) y Naimish (15). Indra Kumar (50) y Vishnu Shukla (15) murieron durante el tratamiento en Lucknow el martes.»

La CMO añadió además que todos los cadáveres serán entregados a sus familias tras el examen post mortem.

Los agentes de policía, mientras hablaban más sobre el incidente, dijeron: «Las víctimas regresaban de un baño sagrado en el río Ganges en Bithoor, en el distrito de Kanpur, cuando ocurrió el trágico accidente».

Según los informes, una de las víctimas, Pradeep Soni, era joyero y toda su familia murió en el accidente. El superintendente de policía Arpit Vijayvargiya, que llegó al lugar al recibir la información, dijo: «Las investigaciones preliminares indican que el exceso de velocidad fue la causa principal del accidente».

Según testigos presenciales, el camión se movía a muy alta velocidad y el conductor perdió el control al ver el automóvil que se aproximaba, lo que provocó el accidente fatal, informó PTI.

Ministro Principal de Uttar Pradesh Yogui Adityanath También ha expresado su pesar por el incidente.

