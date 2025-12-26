Aumenta a 7 el número de muertos al chocar un autobús con un camión en el distrito de Chitradurga







El número de muertos en la tragedia del autobús en Karnataka Chitradurga aumentaron a siete después de que el desafortunado conductor del autobús sucumbiera a las heridas en la madrugada del viernes.

Según informó la agencia de noticias IANS, al menos seis personas fueron quemadas vivas y otras 21 sufrieron quemaduras después de que un autobús cama se incendiara tras una colisión con un camión contenedor en el distrito de Chitradurga de Karnataka el jueves.

Mohammad Rafeeq (42) conducía el autobús cuando se produjo el desafortunado accidente. Era residente de Shiggaon en el distrito de Haveri. Poco después de la colisión, ingresó en el Hospital KIMS de la ciudad de Hubballi, donde sucumbió a las heridas.

La agencia de noticias IANS informó que, tras la colisión, él y su asistente salieron expulsados ​​del autobús.

La policía, al abordar el incidente, declaró: «Mohammad Rafeeq fue operado el jueves por la noche pero sucumbió a sus heridas en las primeras horas del viernes», según IANS.

El conductor del autobús, Mohammad Rafeeq, al recordar el desafortunado incidente, dijo que todo lo que recuerda es un camión que iba a toda velocidad y que de repente chocó contra su autobús.

Mientras informaba sobre el incidente, Rafeeq dijo: «Conducía a una velocidad de alrededor de 60 a 70 kmph. Todo lo que recuerdo es un camión contenedor que se acercó y golpeó mi vehículo. Intenté controlar el autobús, pero no fue posible. Incluso cuando intenté desviar el vehículo a un lado, otro autobús se movía en el carril adyacente. No sé qué pasó después de eso. No recuerdo cómo salí», según IANS.



Si bien Rafeeq ya había perdido la vida, el estado de otro pasajero, Manjunath, era grave. Ha sufrido un 30 por ciento de quemaduras y actualmente está recibiendo tratamiento en la sala de quemados. UCI del Hospital Victoria en Bangalore.

Mientras tanto, las autoridades indicaron que los cuerpos carbonizados de cinco pasajeros serían entregados a sus familiares una vez que se reciban los resultados de las pruebas de ADN.

Los agentes de policía dijeron: «Se han enviado muestras de huesos para pruebas forenses y se esperan los resultados dentro de uno o dos días», según IANS.

Si bien la policía ya ha completado la identificación del fallecido, se realizarán más diligencias según el protocolo.

Víctimas

La víctima ha sido identificada como AM Navya, de 26 años, un profesional de software que trabaja en una empresa privada en Manyata Tech Park en Bengaluru. Procedía de Ekalenahalli, cerca de Channarayapattana, en el distrito de Hassan.

Otra víctima fue Manasa, de 27 años, residente de Teggenahalli Layout en Channarayapattana, en el distrito de Hassan. También era una profesional del software que trabajaba en HCL en Manyata Tech Park.

Un profesional de TI de veintidós años llamado Rashmi Ratnakara Mahale también fue una de las víctimas que provenía de la aldea de Shirali, cerca de la ciudad de Bhatkal en el distrito de Karwar.

Entre los otros fallecidos se encuentran Bindu, de 29 años, y su hija de cinco, Greya, residentes en la localidad de Girinagar, en Bangalore.

Se recuperaron cinco cadáveres del autobús, que quedó destrozado. Del camión contenedor se ha recuperado otro cadáver. Las autoridades habían recuperado un total de seis cadáveres. Además, en el autobús viajaban un total de 32 personas, entre ellos el conductor y el revisor.

El inspector general de la policía (Este) BR Ravikanthe Gowda dijo: “El autobús privado con cama fue golpeado por el camión contenedor que venía en la dirección opuesta, que cruzó el divisor y golpeó el autobús con toda su fuerza”, según IANS.

Karnataka CM anuncia Rs 5 lakh ex gratia

El Ministro Principal de Karnataka, Siddaramaiah, anunció una donación graciable de 5 rupias lakh cada una para las familias de quienes perdieron la vida en la tragedia y 50.000 rupias cada una para los heridos.

Se llevará a cabo una investigación para determinar la causa exacta del accidente y tomar las medidas necesarias, dijo.

(Con aportes de IANS)





Fuente