Sídney, VIVA – La víctima murió después tiroteo a granel en Playa Bondi, Sídney, Australia aumentó a al menos 16 personas y otras 40 siguen recibiendo tratamiento en sus hogares, dijo la policía de Nueva Gales del Sur (NSW) el domingo 14 de diciembre de 2025.
«Pronto se proporcionará más información», dijo la policía en un comunicado en la plataforma de redes sociales de X.
El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró oficialmente el tiroteo masivo como un incidente terrorista.
Mientras tanto, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que el incidente estaba diseñado para atacar a la comunidad judía.
La policía de Nueva Gales del Sur, a través de su comunicado oficial, confirmó que un hombre que se cree que es uno de los tiradores estaba incluido en el entre la víctima murió. Mientras tanto, el segundo presunto autor se encuentra en estado crítico.
Entre los heridos en el incidente hay dos policías.
La policía también afirmó que agentes especializados estaban examinando varios artículos sospechosos encontrados en la zona y que se había establecido una zona de prohibido el paso.
«Se ha establecido una gran escena del crimen y las investigaciones están actualmente en curso. No hay informes de ningún otro incidente en Sydney relacionado con este incidente», añadió el comunicado de la policía de Nueva Gales del Sur. (Hormiga)
