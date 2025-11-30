Aumenta a 146 el número de muertos por incendio en edificios de Hong Kong







El número de muertos por el incendio de siete edificios residenciales de gran altura en Hong Kong El domingo ascendieron a 146, mientras que el destino de 150 personas aún no está claro, ya que las operaciones de búsqueda continuaron el quinto día.

Ocho personas, entre ellas una mujer relacionada con las obras de renovación de los edificios que se incendiaron el miércoles, fueron arrestadas por el organismo anticorrupción de Hong Kong por supuestamente utilizar materiales inflamables y de calidad inferior.

La agencia estatal Xinhua citó a funcionarios locales diciendo que el número de muertos en el incendio aumentó a 146, con un bombero entre los muertos.

Las investigaciones sobre el incendio continúan con muchas preguntas sin respuesta, en particular cómo se incendiaron siete edificios de gran altura con 1.984 apartamentos y que albergaban a unos 4.600 residentes.

La situación de 150 personas no está clara, informó el South China Morning Post, con sede en Hong Kong.

Además, los supervivientes se quejaron de que fuego las alarmas en los edificios no funcionaron; Como resultado, la gente no recibió ninguna alerta temprana.

Tras el incidente, China lanzó una inspección a nivel nacional de los riesgos de incendio en edificios residenciales y públicos de gran altura en todo el país.

En un aviso emitido el sábado, el Comité de Seguridad Laboral del Consejo de Estado instruyó a los gobiernos locales a realizar de inmediato controles y solucionar problemas en torres residenciales, edificios de oficinas, hospitales y complejos comerciales ocupados.

La campaña tiene como objetivo prevenir accidentes relacionados con trabajos de renovación, instalaciones obsoletas y rutas de evacuación bloqueadas, informó el periódico estatal China Daily.

Chris Tang Ping-keung, secretario de Seguridad del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), dijo a los medios de comunicación el viernes que el incendio se inició primero en las redes perimetrales del nivel inferior, encendiendo tablas de espuma y propagándose rápidamente a otros edificios.

Esto provocó que el cristal se rompiera, el fuego se intensificara bruscamente y se extendiera al interior del edificio, provocando una catástrofe con ignición simultánea a gran escala, afirmó.

Las altas temperaturas quemaron los andamios de bambú y los trozos de bambú quemados al caer prendieron fuego a otras redes de andamios.

Como los pisos estaban completamente quemadoLos supervivientes han sido alojados en 1.000 apartamentos vacíos cercanos.

