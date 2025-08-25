Augusto Pinochet Spenchman Eugenio Berrios atrapado en ‘Cocaína Negra’

Un cantante de salón de bar, simpático, inteligente, un cantante de la sala de bar que podría obtener «Malagueña» y un adicto a las drogas, asesino y cocaína para el Augusto Pinochet: pocas figuras son más sinónimos de la atinosidad del régimen del dictador chileo que su químico, Eugenio Berrinos, por última vez, por última vez en la playa de Uugenio Berríos, como Ajelete descubrió en el enterrado en la playa de Urugu en 1995.

Presentado en esta semana Sánfica Industria En su sección de trabajo en progreso, «cocaína negra» («cocaina negra»), la última característica de documentos de Cristóbal Valenzuela de Chile («robo de Rodin», «Isla alienígena»), demostró ser una de Industria sanficaLos mayores ganadores, obteniendo dos de los premios más importantes de su concurso WIP.

Eso se puede poner en parte para lograr un golpe de estado, localizando cintas registradas por el propio Berríos, que van desde una llamada telefónica banal con su esposa, hasta un monólogo donde relata su pasado e insinúa que podría decir mucho, mucho más.

Hannah Arendt escribió famoso en Eichmann en Jerusalén sobre «la banalidad del mal». Valenzuela se refiere al prefacio de «cocaína negra» con otra cita de Arendt, que el horror puede ser grotesco, si no completamente cómico. Ciertamente, la vida de Berríos, como la retrata Valenzuela, tiene enormes ironías.

Trabajó para la Gestapo de Pinochet, la Policía Secreta de Dina de Chile, desde 1974. En 1976, trabajando en el sótano de una mansión de concreto de divagación en Lo Curro en Santiago de clase alta, estaba produciendo sarín, un agente nervioso utilizado por primera vez por la Alemania nazí, que usó personalmente para matar a los custodios del estado estatal real custodio estatal. Renato León Zentenoquien se negó a entregar las propiedades a Pinochet.

«Lo llamaron el genio loco, que amaba su trabajo. Recuerdo cuando probamos el sarín y su grito de felicidad.

Recreando escenas de su vida, usando diálogo de las cintas de la vida real de Berrinos, pero realizadas por actores en escenas dramatizadas, entretejidos en cuentas de testigos oculares, nuevamente dramatizados.

«Cocaína Negra» ofrece un retrato de un hombre que cocinó cocaína negra para Pinochet, el acceso al que lo convirtió en un adicto, lo que deletreó su caída. Sociable, era simplemente un hombre que hablaba demasiado, con los demás e incluso solo, cuando grabó muchas de sus cintas.

La propia falta de conciencia ética de Berríos significa que subestimó la falta de conciencia ética de Pinochet y sus agentes de Dina, hasta que demasiado tarde. Su dramática vida clima en farsa.

«Black Cocaine» es producida por Flor Rubina y David Bravo para las producciones Blume de Chile y Emiliano Mazza y Adriana González para las películas de Passaparola de Uruguay.

Variedad Hablé brevemente con el director Valenzuela sobre uno de los mayores proyectos de moda en el SANFIC de este año.

Hannah Arendt escribió famoso sobre la banalidad del mal. Sin embargo, no estoy seguro si Berríos sería un caso. Prefieres citar a Arendt decir que «el horror puede ser grotesco, si no completamente cómico» (Si Traduczco Bien). ¿Podrías comentar?

Leí el libro de Hannah Arendt durante la producción de «cocaína negra» pensando completamente sobre Berrinos. Si Berríos y Eichmann tenían diferentes personalidades, para mí ‘Cocaína negra’ es una película sobre la banalidad del mal versus el mal total. Las grabaciones de Berríos no pueden ser más banales. Lo escuchas discutir con su esposa, separarse de amigos, incluso yendo al baño. Hay cintas que no hicieron que la película de su televisión vea, sin decir nada. Berríos era sociable, encantador y amado, tenía amigos en la izquierda política, uno de sus mejores amigos ha encarcelado a Ben bajo la dictadura. Te podrías gustar. Pero el contexto, las circunstancias y la falta de reflexión hicieron de su ser detestable.

«Cocaína negra» termina en farsa, con el escape de Berríos de sus guardias. También es muy irónico: la propia falta de conciencia ética de Berríos significa que subestimó la falta de conciencia ética de Pinochet y sus agentes de Dina, hasta que demasiado tarde … nuevamente, ¿podrías comentar?

La falta de conciencia ética de Berríos significaba que se asoció con la peor parte de Dina. Al principio, otro científico estaba a cargo de producir sarín. Pero cuando vio de qué manera iba el proyecto, renunció y dejó el país, pero dejó a Berríos a cargo, quien era su colega universitario loco. Berríos se unió al proyecto felizmente. Pero Berríos tuvo un problema para los militares. Simplemente no podía callarse. Le contó a la mitad del mundo lo que estaba haciendo, y sus adicciones (cocaína, alcohol) no ayudaron. Era un hombre que hablaba demasiado. Eso deletreaba su destino. Fue útil hasta que se convirtió en un peligro.

¿Se han hecho públicas las grabaciones de Berríos antes? ¿Y cuántos hay?

Durante la producción, un podcast publicó algunos de ellos. Tenemos la misma fuente. Nadie más tiene acceso: la película y el podcast pueden ser complementarios. Somos los primeros en hacer uso audiovisual. Las cintas aparecieron cuando estábamos cerca de disparar. Tuvimos que detener la producción y reescribir el guión porque eran increíbles. Escuchar a Berríos resoplando cocaína fue alucinante para mí. Había pasado años investigando. Este material era como una mina de oro. Seis cuentos han sobrevivido. Debe haber muchos más ya que Berríos siempre estaba grabando. Los testigos oculares dicen que incluso grabó en Uruguay, pero esas cintas se pierden.

En el discurso más largo recreado en la película, parece estar pronunciando un discurso sobre su pasado que insinúa que podría decir mucho más. Esto casi parece un ensayo para las conversaciones con DEA, hacer un pueblo y obtener protección de testigos. O tal vez estoy leyendo esto mal.

Es muy condenatorio. Berríos habla sobre la casa en Lo Curro, asesinato de Orlando Letelier. La verdad es que está hablando de ellos con un abogado que no sabía a quién estaba consultando sobre un problema que tenía con una propiedad. Simplemente no podía callarse.

A finales de los años 80, estaba completamente arruinado, nadando en deuda, firmando cheques para obtener efectivo por adelantado y luego no pagar. Tuvo varios casos judiciales, pasó un mes en la cárcel. Los bancos, prestamistas de dinero, estaba buscado con Peruan Narco Kingpins, la Agencia de Control de Drogas del Gobierno de los Estados Unidos, la policía de narcóticos, tratando de negociar información. Fue acorralado, su matrimonio se estaba desmoronando, pero fue cuando el abuso de los derechos humanos [under Pinochet’s dicatorship] Comenzó a ser investigado con la democracia en 1990, que el ejército decidió esconderlo.

Berríos se parece a un hombre que necesitaba crónicamente ser el centro de atención, que podría lograr cantando «Malagueña» en un bar, o grabando su propia voz, donde está en el escenario al frente y al centro. ¿Estarías de acuerdo o hubo otras razones para sus grabaciones?

No está claro por qué hizo estas cintas. Llevaba un registro de cinta oculta cuando hablaba de drogas o deudas, pero grabó cualquier cosa, lo que agradezco, lo que nos dio capas para construir un carácter intenso, siempre en el límite, desesperado, lleno de contradicciones. Tal vez previó su final y quería dejar algún registro de sí mismo, con la esperanza de que alguien encontraría estas cintas que caería en nuestras manos, convirtiéndose en esta película.