Audric Estime recibe buenas noticias después de la decisión ‘inusual’ de los Broncos

El Broncos de Denver están recortando su lista con la fecha límite de la NFL que se avecina el 26 de agosto y la selección del draft de quinta ronda de 2024 Estime de Audric estuvo entre las víctimas con el campamento de entrenamiento y la pretemporada en el retrovisor, por 9News ‘Mike Kils el 25 de agosto.

Estime fue uno de los cuatro retiros en el campo de la temporada 2024, pero no pudo evitar ser cortado en medio de una habitación renovada.

Sin embargo, la partida de Estime puede no durar mucho.

«Estará en exenciones y dependerá de los otros 31 equipos de la liga para determinar si hay un tomador para él». El Parker Gabriel del Denver Post escribió el 26 de agosto. «Si limpia las exenciones, los Broncos tienen interés en recuperarlo en su equipo de práctica, dijo una fuente al Post».

Los Broncos se duplicaron en el campo esta temporada baja, redactando RJ Harvey con la selección y firma general No. 60 JK Dobbins en agencia libre.

TAMBIÉN TODOS TIENEN Jaleel McLaughlin y Tyler Badie.

«Inusual para cortar la quinta ronda del año pasado, pero estime un respaldo de tipo de caballo de batalla que es mejor en el 12 ° acarreo que el segundo», Klis publicado. «Después de agregar Dobbins y Harvey, Estime no se ajustaba a ningún papel de 3-respaldo como Badie y McLaughlin. No significa que Estime no será un buen momento en el tiempo».

Si el Estime aún tendrá esa oportunidad como miembro de los Broncos sigue sin estar claro.

Los broncos podrían perder estiends audric por rival de ojos agudos

Estime, tomado No. 147 en general en el draft del año pasado, corrió para 310 yardas y 2 touchdowns en 76 acarreos durante la temporada regular. Fue cuarto en el equipo en intentos y yardas ganadas. También fue un rasguño saludable para el juego de comodines de la AFC de los Broncos contra el Bills de búfalo.

Los movimientos de esta temporada baja simplemente exasperaron la situación de Estime.

«Puede confirmar que #Broncos ha cortado RB Audric Estime. Sus cabezales de recaudación de quinta ronda 2023 para exponer el cable», Luca Evans de Luca Evans de la Post de Denver en X. «Termina la pretemporada con 86 yds apresurados en 25 acarreos + un TD. Tuvo sus momentos como novato el año pasado, pero el campo de Backfield de Denver cambió drásticamente desde el ’24».

#Broncos Tenía cuatro RB en la lista de 53 hombres de apertura de 2024. Al menos tres no están haciendo este año. Javonte Williams, no vuelve a firmar esta primavera Audric Estime, renunció hoy Blake Watson, renunció hoy Jaleel McLaughlin – Parker Gabriel (@ParkerJgabriel) 25 de agosto de 2025

Los Broncos tienen intenciones de traer Estime de regreso al Escuadrón de Práctica, Según Chris Tomasson de la Gaceta de Denver y Gabriel, que es una buena noticia para el corredor de contusiones.

Broncos cortó la pretemporada ‘estrella’

Estime apenas estaba solo en su salida de los Broncos. Y aunque sin duda fue un receptor de atención, el novato no reclutado receptor abierto del agente libre Kyrese Rowan. Gabriel informó por primera vez El lanzamiento de Rowan, y Klis notaron el estrellato del campamento de entrenamiento del joven.

Rowan se une a una larga lista de Broncos de campamento de entrenamiento, que incluye 2024 contribuyentes Tyler Badiequien recibió un acuerdo de lesiones.

Denver anunció oficialmente siete recortes el lunes.

«Los Broncos renunciaron a la defensiva Micah Abrahamreceptor ancho Joaquín Davistackle defensivo Michael Dwumfourapoyador externo Andrew Farmertacle/guardia Truss xavier y guardia Clay Webb» Denverbroncos.com ARIC Dillalla Wonte el 25 de agosto. «Los Broncos también renunciaron al esquinero Joshua Pickett con un acuerdo de lesiones «.

Según Dilalla, la lista de los Broncos está en 83 jugadores, pero también cortaron el esquinero Damarri Mathis. La fecha límite para los cortes de la lista es a las 4 pm ET.

Los Broncos deben esperar hasta el miércoles para firmar a jugadores como Estime en el equipo de práctica.