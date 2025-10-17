Audra McDonald reflexiona sobre el sueño americano en el estreno de ‘Ragtime’

La élite de Broadway asistió el jueves a la noche inaugural de “Rag-time” revival, una producción que director artístico Lear de Bessonet cree que resonará en el público de hoy incluso con más fuerza que cuando se estrenó por primera vez hace más de 25 años.

«Es tan profundo ver a una audiencia conectarse con este material», dijo deBessonet. Variedad en la alfombra roja del Teatro Vivian Beaumont. «Contiene toda la belleza de los sueños de este país, y también nuestras heridas. Contiene las cosas en las que todavía estamos trabajando para ser una unión más perfecta, y creo que todo eso se siente de manera muy conmovedora hoy».

Adaptada de la novela homónima de EL Doctorow de 1975, “Ragtime” entrelaza las historias de una familia blanca de New Rochelle, un pianista negro de Harlem y un dúo de padre e hija judíos que huyen de Letonia en los albores del siglo XX. La producción original se estrenó en Toronto y Los Ángeles antes de estrenarse en Broadway en 1998.

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 16 DE OCTUBRE: (COBERTURA EXCLUSIVA) Ben Platt y Noah Galvin posan en la noche inaugural de la reposición del musical “Ragtime” en Broadway en el Teatro Vivian Beaumont del Lincoln Center el 16 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Bruce Glikas/WireImage) Bruce Glikas/WireImage

La lista de invitados estrella incluía a Rachel Zegler, Hillary Clinton, Ben Platt y Noah Galvin, Brian Stokes Mitchell, Celia Keenan-Bloger, Danielle Brooks, Matthew Rhys, Michael Urie, Phillipa Soo y Michael Kors.

Ganador del Tony en seis ocasiones Alicia McDonald reflexionó sobre cómo su generación ha dado forma (y tal vez forzado) al Sueño Americano.

«Lo siento por la generación más joven», se lamentó McDonald. “Parece que lo hemos cagado, pero tengo fe en que lo arreglarán”.

La pregunta de si el sueño americano todavía es alcanzable resonó durante toda la noche, incluso en la fiesta posterior al espectáculo en el Metropolitan Opera House.

«Creo absolutamente que se puede lograr el sueño americano», dijo Joshua Henry, quien protagoniza «Ragtime» como Coalhouse Walker Jr. «Pienso en mis padres jamaicanos que vinieron a Estados Unidos queriendo una vida mejor para su familia. Soy receptor de su ética de trabajo duro y puedo hacer lo que hago ahora».

Para Rodd Cyrus, que interpreta a Harry Houdini, la inclusión del ilusionista de la vida real (aparece junto a otras figuras históricas como Booker T. Washington y Henry Ford) subraya la experiencia del inmigrante y la huella duradera de la ambición.

“Él surgió de la nada”, dijo Cyrus. “Él también era un inmigrante y ahora, 100 años después, Dua Lipa está lanzando una canción llamada ‘Houdini’. Dejó un legado”.

Cyrus añadió riéndose: «Creo que le encantaría la música de Dua Lipa. Probablemente escuchaba ragtime, porque el ragtime era la música que surgió durante la época en que él estaba adquiriendo prominencia. Probablemente era una mezcla entre ragtime y algo de música profunda de órgano».

DeBessonet organizó previamente una serie de “Ragtime” en el centro de la ciudad de Nueva York para coincidir con la semana de las elecciones presidenciales de 2024. El momento resultó adecuado para un espectáculo que celebra y critica el gran experimento estadounidense propuesto por los Padres Fundadores.

«Hay una línea en la obra: ‘el sueño de lo que este país puede ser'», dijo deBessonet. “No está diciendo que ya lo sea, pero puede serlo”.

Además de Henry y Cyrus, los principales miembros del reparto de la última producción incluyen a Caissie Levy, Brandon Uranowitz, Colin Donnell, Nichelle Lewis, Ben Levi Ross, Shaina Taub, Anna Grace Barlow, John Clay III, Nick Barrington y Tabitha Lawing.

El musical se presentará hasta el 4 de enero de 2026 en el Teatro Vivian Beaumont del Lincoln Center.