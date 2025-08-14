Auditoría de petición de Gagas Wami, Ari Lasso ‘Pempolek’ Delegación especial del presidente Raffi Ahmad y Yovie Widianto

VIVA – Músicos Ari lasso Envíe una petición para una auditoría de la música indonesia Wahana Institute Alias Propio. Esto fue hecho por Ari Lasso siguiendo con el problema de los errores de transferencia de regalías cometidos por Wami a Ari Lasso.

«» La petición #auditwami «, la carga fue citada de la cuenta de Instagram de Ari Lasso, jueves 14 de agosto de 2025.

En la carga, Ari Lasso invitó a todas las partes a apoyar el plan de auditoría. De hecho, él también es una figura pública ‘sorprendente’ como Yovie widianto Y Raffi Ahmad Que ambos se desempeñan actualmente como Mensajero Especial del Presidente. El propio Yovie actualmente se desempeña como un presidente especializado de la economía creativa. Mientras tanto, Raffi Ahmad es un mensajero especial del presidente en el desarrollo de los trabajadores de la generación y el arte más jóvenes.

«Oh sí, tenemos amigos que se convierten en enviados especiales para las artes si no me equivoco (CMIW) MAS Yovi @ywpiano y rey raffi @Sophestagita1717 Lo cual es muy amable y le gusta ayudar, Masbro2, ¿qué tal la opinión de Ak Raffi n Mas Yovi «, escribió.

Relacionado con el plan de proceso de auditoría, Ari Lasso dijo que este proceso no necesitaba involucrar a la agencia de supervisión financiera o la Comisión de Erradicación de la Corrupción, sino a través de un auditor independiente. Porque las dos instituciones estatales están ciertamente ocupadas con asuntos estatales que son más importantes que esto.

«Y si solicita ayuda de BPK o KPK o cualquier persona, deben estar ocupados con los asuntos de la nación que es más urgente. Simplemente contratamos una institución de auditor independiente … si el dinero está clandestado, por ejemplo, el precio de Waterhouse Cooper …», escribió.

Relacionado con el uso de servicios de auditoría independientes, el propio Ari cree que sus amigos que tienen una institución de auditor ayudarán a la lucha de los amigos músicos relacionados con este problema.

«Pero estoy seguro de que amigos que tienen auditores ayudarán ligeramente a esta lucha», escribió.

Para obtener información, anteriormente Ari Lasso había subido sobre los pagos Canciones de regalías-Hegunnya. A través de su carga, Ari se sorprendió debido a las decenas de millones de resultados de Rupia de la retirada de la regalía que se depositó al Instituto de Gestión Colectiva (LMK), solo recibió cientos de miles de Rupiah. Además, la pequeña cantidad fue supuestamente la transferencia incorrecta.

Mientras tanto, Wami también dio su declaración oficial después de la carga del cantante. La institución asegura que el cálculo y la distribución de las regalías musicales se realicen correctamente, correctamente a propósito y de acuerdo con los datos válidos.

La institución reconoce los errores técnicos al enviar correos electrónicos del informe y afirmar que lo arregló enviando el informe correcto. También aclararon que la regalía nominal recibida por Ari Lasso no era RP. 765,594.