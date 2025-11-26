Audiencia misteriosa en el metro de Polda, la familia de Arya Daru pidió asistir esta tarde

Jacarta – Investigador de la Dirección General de Investigación Criminal Policía Metro Jaya programado para celebrar una audiencia con familia joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores (Kemlu) Arya Daru Saque (39), miércoles 26 de noviembre de 2025 por la tarde.

Esta información fue confirmada directamente por el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto. Al ser consultado sobre la veracidad de la agenda, confirmó que hubo una invitación oficial de los investigadores.

«Sí, eso es adecuado para el público», dijo brevemente.



Joven diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan

La policía también confirmó que la reunión estaba dirigida a la familia inmediata. Cuando se confirmó quiénes estaban invitados, explicó que a la audiencia asistirían padres y esposa tarde. La audiencia está prevista para las 13.00 horas.

«Mientras tanto, la familia y los padres», dijo.

Anteriormente se informó que la familia del joven diplomático y el equipo legal Arya Daru Negro (ADP) visitó nuevamente la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional para instar a que se abra ampliamente el caso de la muerte de Arya Daru. Insisten en pedir título de caso especial.

«Hay muchos testigos de hechos que pueden ser escalados a la investigación. Así que eso es lo que presionaremos aquí. Lo más importante es que pedimos un título de caso especial para que pueda abrirse», dijo Dwi Librianto, abogado de la familia Arya Daru, el jueves 23 de octubre de 2025.

Para su información, el cuerpo de Arya fue encontrado en condiciones patéticas en su pensión en el área de Menteng, en el centro de Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con el rostro envuelto en plástico y cinta adhesiva amarilla, lo que dio lugar a especulaciones públicas sobre un presunto asesinato.

Sin embargo, hasta el momento los investigadores han afirmado que no han encontrado ningún elemento delictivo en la muerte. Según los resultados de la investigación policial, se concluyó que no hubo participación de otras personas en la muerte de Arya o, en otras palabras, Arya se suicidó.

Aun así, la policía sigue recibiendo más información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Así, la policía enfatizó que este caso no había sido detenido ni SP3.