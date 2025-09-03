Audiencia con el liderazgo del DPR, GMNI transmitió estas 5 demandas

Yakarta, Viva – Movimiento de Estudiantes Nacionales de Indonesia (Gmni) Junto con la organización estudiantil Cipayung Plus y la Alianza BEM, asistió a la reunión con RPD RI en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

La llegada de GMNI y otros fue recibida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa y Cucun Ahmad Syamsurijal.

El presidente de GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, transmitió Pancatura, o cinco demandas de la gente. Este es un compromiso de GMNI para mantener la democracia y la supremacía civil en Indonesia.



Audiencia de GMNI con los líderes del parlamento indonesio

«Con las oportunidades dadas por todos los concejales, queremos aprovechar esto, queremos transmitir varios tipos de aspiraciones que obtenemos en el campo cuando discutimos con amigos de estudiantes, académicos inteligentes y varios elementos de la sociedad», dijo Risyad en su declaración el miércoles.

Risyad le pidió al Parlamento que respalde inmediatamente algunos Factura crucial que se convirtió en las demandas de la comunidad hace cinco años. Entre ellos se encuentran el proyecto de ley de la División de Activos, el Proyecto de Ley de Protección de Trabajadores Domésticos, el Proyecto de Ley de la Comunidad Indígena, el Proyecto de Ley TNI-Polri y el Proyecto de Ley de Procedimiento Penal.

Además, dijo, durante los últimos cinco años, el Parlamento indonesio no acomodó la ratificación del proyecto de ley que se convirtió en las demandas de la gente. Esto, dijo Risyad, es la causa de las personas que exigen a través de una serie de manifestaciones.

«Lo que nos preocupa, cuando hay una acción, hay una acción de provocación, y así sucesivamente, los compañeros también están absorbidos. Por qué, porque hay una acumulación de nuestras demandas de que ayer no se ha acomodado», dijo.

Risyad también le pidió al Parlamento Indonesio que alienta al gobierno a tomar políticas estratégicas y rápidas.

Uno de ellos, continuó, no está aumentando impuestos que carguen a la gente. Este aumento de impuestos es la acumulación de varias demostraciones en varias regiones.

Según el ex presidente de BEM de la Universidad de Airlangga, todavía hay muchas formas de aumentar los ingresos nación sin aumentar los impuestos. Uno de ellos es a través de la ratificación de la factura de agarre de los activos.



Los estudiantes transmiten sus aspiraciones al liderazgo del DPR Foto : Parlamento TNP Captura de pantalla de YouTube

«El estado puede aumentar los ingresos estatales en otros asuntos, no solo los impuestos que imponen a las personas, como la optimización de las empresas estatales, firmemente contra los corruptores a través del agarre de la ley, etc.

El estudiante S2 S2 de la Universidad de Indonesia ayudó a alentar el bienestar de los maestros. Según él, los maestros tienen un papel vital para la nación.

«El siguiente es prestar atención al bienestar de los elementos de la sociedad que toma un papel vital en la vida de la nación y el estado, uno de los cuales es el bienestar de los maestros, veteranos y otras profesiones», concluyó.