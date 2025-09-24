Audiencia con el DPR, la propuesta de KPA de gobierno forma instituciones especiales para la reforma agraria

Yakarta, Viva – Secretario General (Secretario General) Consorcio de renovación agraria (KPA), Dewi Kartika propone que forme el gobierno institución especial ad hoc para manejar reforma agraria.

Esto fue transmitido por Dewi durante una audiencia con el liderazgo DPR RI Discutiendo el consorcio de reforma agraria y organización popular, el miércoles 24 de septiembre de 2025. Dewi evaluó que las reformas agrarias se han estancado.

También asistió a la reunión, vicepresidente de la Cámara de Representantes Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa y Cucun Ahmad Syamsurijal y el Presidente de la Comisión IV de DPR, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

Los representantes del gobierno también asistieron entre ellos, Ministro de Forestal Raja Juli Antoni, Ministro de Planificación Agraria y Espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN) Nusron Wahid, ministro de aldeas y regiones desfavorecidas Yandri Susanto y Ministro de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana.

Luego, el Jefe de Estado Mayor del Presidente, Muhammad Qodari, y elementos del Ministerio de SOES y la Secretaría del Ministerio de Estado.

«Por lo tanto, pedimos que debe haber un liderazgo directo del presidente de la Agencia de Implementación de Reforma Agraria que sea inteligente, Conozca, responda directamente al Presidente e informa el trabajo relacionado con la reforma agraria», dijo Dewi en la sala de reuniones de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII, Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta Central.

Dewi dijo que la propuesta fue entregada por la quinta era del presidente indonesio, Megawati Soekarnoputri, pero fue rechazada. Incluso en la era del sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo, Bambang Yudhoyono (SBY) y el 7º presidente de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

«Proponemos nuevamente durante la transición del gobierno de SBY a Jokowi rechazado nuevamente, y hasta ahora», dijo Dewi.

Según Dewi, en el Ministerio de ATR/BPN ya hay un escritorio que maneja las reformas agrarias. Sin embargo, la reforma agraria no funcionó.

«La institución se encuentra en el Ministerio de Planificación Espacial Agraria, se ha convertido en un escritorio de la Dirección de Manejo de Conductas, pero no está probado. Porque los conflictos agrarios son cruzados relacionados con la forestación minera, etc.», dijo Dewi.