Audi Marissa Compartir Consejos para mantener la salud de la piel en K-Beauty Fest, Peek 5 cosas interesantes en festivales de belleza coreanos

Yakarta, Viva -El festival de belleza coreano más grande de Indonesia, K-Beauty Fest (KBF) 2025, se celebró oficialmente por quinta vez en el Atrium Laguna, Central Park Mall Yakarta, del 12 al 21 de septiembre de 2025.

Leer también: Decepcionado por el escándalo, Audi Marissa editó sus comentarios exasperados sobre Ig Kim Soo Hyun



Este evento anual está de vuelta en el centro de atención del cuidado de la piel y los amantes del maquillaje coreanos al presentar docenas de marcas conocidas, descuentos masivos, a la aparición de los principales artistas. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Uno de los momentos que le llamó la atención vino de la actriz Audi Marissa. En la sesión temática de TalkShow Formas juguetones de jugar con hangbangAudi comparte los secretos del cuidado de la piel.

Leer también: Protagonizando en la serie interpretando fuego, Darius Sinathrya le pidió permiso a su esposa e hijos



«Después de un día de actividades, nunca olvides limpiarte la cara, la limpieza doble es obligatoria. Luego se puede continuar con una serie de cuidado de la piel que realmente tienes», dijo Audi Marissa en el evento.

«Para el día siguiente, antes del movimiento, nunca se salte el uso de protector solar todos los días y vuelva a aplicar cada 4 horas. Dormir lo suficiente y beber mucha agua mineral también es un hábito que debemos aplicar para que se mantenga la salud de la piel», continuó.

Leer también: Taiwán fue golpeado por un terremoto, Audi Marissa estaba preocupado de que la familia de Anthony Xie



Además de compartir consejos, Audi también afirmó estar entusiasmado por estar presente en este festival de belleza más grande.

«Estoy muy entusiasmado de poder participar en el K-Beauty Fest 2025. Este festival no es solo un lugar de compras, sino también espacio para aprender, intentar y sentir directamente la energía positiva de la comunidad K-beauty en Indonesia», dijo.

5 cosas interesantes en K-Beauty Fest 2025

No solo con celebridades e influencers, KBF 2025 también presenta varias actividades interactivas que hacen que los visitantes se sientan como en casa por mucho tiempo. Aquí hay cinco cosas que pueden ser el festival destacado de este año:

Más de 20 marcas premium coreanas

A partir de D’Alba, Tirtir, Beauty of Joseon, Pyunkang Yul, Torrriden, Benton, Medicube, hasta VT Cosmetics viene directamente con cabinas interactivas.

Descuentos hasta el 90 por ciento y subasta de productos

Los visitantes pueden buscar cuidado de la piel de ensueño a precios bajos a través de la venta flash, incluso uniéndose a subastas de productos premium a precios asequibles.

Rincón k-pop

No solo el cuidado de la piel, KBF también presenta una colección de álbumes, lámparas y mercancías oficiales de K-pop, que es un imán para los fanáticos de la cultura coreana.

Alineación popular de artistas e influencers

El festival fue animado por Nikita Willy, Patricia Gouw, Audi Marissa, Rafael Tan, Febby Rastanty, Gabriel Prince, Titi Kamal. El clímax, el mejor cantante Rossa, está listo para cerrar la serie de eventos.

Beauty Talkshow Dan Live Demo Makeup

Los visitantes pueden obtener educación directa de expertos en belleza, personas influyentes populares como Abel Cantika y Asoka Remadja, para intentar productos directamente a través de muestreo gratuito y regalos exclusivos.

El CEO de estilo indonesio coreano, Kim Yun Young, enfatizó que KBF no es solo una exposición de belleza ordinaria.

«K-Beauty Fest no es solo una exposición de belleza ordinaria. Queremos proporcionar experiencia directa a los consumidores, desde probar la textura del producto, seguir juegos y desafíos divertidos, interactuar directamente con las marcas favoritas del cliente», explicó.