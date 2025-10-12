Aubrey Plaza y Amy Poehler se burlan del éxito de Netflix

“Sábado noche en vivo» ha asumido el fenómeno de «The Hunting Wives» y ha diseñado una segunda temporada para el éxito de Netflix.

En una pieza grabada, la presentadora Amy Poehler y la invitada Plaza Aubrey satirizó la sensación del streaming, así como la reacción de la cultura al mismo. (Mientras Poehler acariciaba a Chloe Fineman, el narrador nos informó que la revista People dijo que “The Hunting Wives” era “como ‘Llámame por tu nombre’ para mujeres que compran en Bass Pro Shop”.) Lo que “SNL” describió como “el drama de asesinato republicano, heterosexual pero lésbico cachondo” comienza su hipotética segunda temporada con Poehler (satizando el papel de Malin Akerman) dejándose caer la blusa y declarando “Mira lo que arrastró el gato”. en.»

“SNL” trató “The Hunting Wives” con amor pero con cierto grado de escrutinio: el narrador nota las “pelucas que están haciendo lo mejor que pueden”, mientras el postizo de Poehler se mueve durante una escena de amor con Fineman. Una escena en la que Fineman y Poehler, entre otros, se disparan entre sí parece marcadamente dibujada.

Plaza, coprotagonista de Poehler en “Parques y Recreación”, se unió al boceto como un novato que se unía a las esposas de caza y se mudaba desde California. Aunque las esposas cazadoras coquetean con ella excesivamente, como es costumbre, una vez que descubren que ella se identifica como lesbiana, se distancian, en el último y mordaz chiste del sketch.