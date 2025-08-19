Aubrey Plaza dice que el dolor por la muerte de Jeff Baena está «siempre ahí»

Aubrey Plaza Pasado por el podcast «Good Hang» de Amy Poehler en su gira promocional para la nueva comedia oscura de Ethan Coen «Honey Don’t!» y se abrió en detalle por primera vez públicamente sobre perder a su esposo, Jeff Baena. El cineasta independiente murió por suicidio a principios de enero a los 47 años. Los dos se casaron en 2021 después de 10 años juntos. Baena dirigió Plaza en películas como «Life After Beth» (2014) y «The Little Hours» (2017).

«Para sacarlo del camino, la gente quiere verte y ver cómo estás», dijo Poehler a Plaza al comienzo de su entrevista de podcast (a través de Entretenimiento semanal). «Te aman y quieren verte. Tuviste este año terrible, terrible y trágico. Perdiste a tu esposo. Has estado lidiando con eso, y has estado buscando todas las formas diferentes para sentir y encontrar apoyo. En nombre de todas las personas que sienten que te conocen y las personas que te conocen, ¿cómo te sientes hoy?»

«En general, estoy aquí y estoy funcionando. Me siento agradecido de moverme por el mundo. Creo que estoy bien. Es como una lucha diaria, obviamente», respondió Plaza antes de comparar su dolor con la película de Apple TV+ «The Gorge», protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor Joy. La película de monstruos alienígenas debutó en el streamer en febrero.

«Es una película alienígena con Miles Teller. En la película, hay un acantilado en un lado y un acantilado al otro lado, y un desfiladero en el medio está lleno de personas monstruosas que intentan conseguirlos», explicó Plaza. «Lo juro cuando lo vi pensé, ‘eso se siente como mi dolor’, o cómo podría ser el dolor. En todo momento, hay un océano gigante de horror que está allí y yo puedo verlo. A veces solo quiero sumergirme en él y estar en él, y a veces me miro.

Inmediatamente después de la muerte de Baena, Plaza y su familia compartió una declaración conjunta En el que escribieron: «Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que han ofrecido apoyo. Por favor, respete nuestra privacidad durante este tiempo». Plaza ha estado en gran medida fuera del centro de atención este año después de la tragedia, con «¡Cariño, no!» Ahora marca su primer lanzamiento de la película importante del año.

Poehler y Plaza protagonizaron juntos «Parques y recreación» de NBC durante las siete temporadas. Más adelante en la entrevista del podcast, Poehler preguntó qué hace reír a Plaza en estos días y señaló la pregunta «adquiere más importación» para Plaza, dado su trágico año.

«Diría que hay ciertas personas que me hacen reír. No me río mucho cuando veo las cosas», dijo Plaza. «Eso es lo mejor que me hace reír, todos mis amigos divertidos».

Mira la conversación completa de Poehler y Plaza en el video a continuación.