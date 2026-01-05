Aubrey O’Day sobre la reunión de Diddy Doc y Danity Kane de Netflix

En La serie documental de Netflix “Sean Combs: The Reckoning” Los colaboradores cercanos de Diddy comparten sus diversas experiencias trabajando con el magnate caído a nivel profesional y personal a lo largo de los años. Para Aubrey O’Day, a quien Diddy firmó con su grupo de chicas Danity Kane como parte de «Making the Band» a principios de los años, fue la culminación de años de hablar sobre su ex jefa y el trauma que ha soportado.

“Hoy tengo miedo del proceso de duelo o de juntar las cosas o vivir con la perspectiva limitada que tengo ahora, entendiendo el contexto completo a través del documental y con el mundo mirando”, dice. Variedad. «Cuando me desperté temprano esta mañana, todos estos pensamientos comenzaban a consumir mi mente».

O’Day, de 41 años, está hablando de su participación en el documental, que fue dirigido por Alexandria Stapleton y producido por Curtis “50 Cent” Jackson, apenas unos días después de cerrar las fechas de 2025 de “The Untold Chapter Tour” de Danity Kane a finales de diciembre, una reunión en la que subió al escenario una vez más con D. Woods y Aundrea Fimbres. Ella explica que no se dio cuenta de lo abrumador que sería revisar los cimientos de su carrera musical en medio del lanzamiento del documental, en el que comparte cómo Diddy la despidió del grupo por rechazar sus insinuaciones sexuales y, en un momento impactantelee una declaración jurada de una mujer que afirma haber sido testigo de cómo Diddy la agredió sexualmente mientras estaba ebria.

Pero, como ella dice, O’Day está usando su aparición en el documental para iniciar conversaciones sobre el abuso no sólo en la industria de la música, sino más allá. «En general, quiero que el comportamiento se detenga en todos los ámbitos», dice. «Hasta el día de hoy mantenemos debates abiertos sobre comportamientos que son muy similares. Y me pregunto qué vamos a hacer nosotros, como sociedad, al respecto».

Fuiste una de las primeras personas en hablar públicamente sobre Sean Combs. Esto ha estado sucediendo durante años y es posible que la reacción no siempre haya sido tan cálida o solidaria como lo es ahora. ¿Sientes una sensación de reivindicación en todo esto?

Sabes, he vuelto a eso muchas veces y mi respuesta es, sí, he estado hablando durante 20 años. Lo hice de la manera que pude en función de las cosas que tuve que firmar contractualmente para salir de mi acuerdo 360. Lo hice mucho menos entonces. Comencé a lo largo de los años cuando comencé a entenderme a mí mismo y construir mi propia carrera lejos de “Making the Band” y Danity Kane y Diddy. Comencé a entender el poder de mi voz de manera diferente y por eso hablé más sobre ello.

Pero incluso cuando miro hacia atrás y veo algo como “Celebrity Apprentice”, este vídeo Siempre vuelve durante la época electoral donde Trump elogia a Diddy y dice que es el mejor tipo y me anima a decir eso también, y me niego a decirlo. Y noté incluso entonces que no estaba tan lejos de esa situación, pero no estaba dispuesto a comprometer mi integridad ni siquiera frente a un hombre que tenía todo el poder. Entonces creo que ha sido muy consistente.

Ver tu parte de la docuserie fue, francamente, muy difícil, no solo por lo que estás hablando, sino también por ver cómo lo compartes con el mundo. ¿Por qué era importante para usted leer la declaración jurada públicamente?

Entonces, cuando ocurrió todo esto, lo primero que sucedió en mi mundo fue que cada persona que estaba haciendo un documental corrió directamente hacia mí y me ofreció el mundo. Y tenía conversaciones y me daba cuenta: «Oh, estas personas solo quieren hacer un éxito sobre Diddy. Estas personas parecen interesantes, pero hablé con todos los productores y pedí reunirme con todos los del departamento de edición y no hay representación negra aquí. ¿Cómo podrían alguna vez contar una pieza cultural y no tener ninguna representación en el lado de producción o en el departamento de edición?». No confié en eso.

Estuve hablando mucho con Alex sobre todo, y ella fue la última en llegar y cerrar su trato con Netflix. Y luego ella fue la última persona que me abordó. Pero cuando me llevo bien con ella, es una persona increíble, increíble. La forma en que me escuchó, la forma en que validó las cosas que dije, la forma en que escuchó las cosas que me habían sucedido antes de hacer el documental y me advirtió que no estoy experimentando la forma en que se vería hacer un documental sobre este proyecto. Casi sonó como si estuviera experimentando cómo se vería una versión de reality show de esto, a lo cual estoy muy acostumbrado.

Entonces, cuando hablé con ella, tuvo mucha paciencia y respeto. Ella lo sabía y lo entendía. Ella conocía todas las conexiones. Ella conocía el mundo. Y ella es una mujer que tiene mucha presión por ser una mujer mixta. Pasa su vida haciendo piezas culturales y haciendo que la gente se pregunte si ella es la persona adecuada para hacerlo. Tiene una productora más pequeña. Y para ponerle tanto sobre la espalda y para que ella sea parte, quiero decir, has visto lo enorme que se ha vuelto este documental. Y es una declaración de la cultura, de la industria y de una época y un lugar en los que muchas cosas no se controlaban. Acabo de ver que Netflix estaba dispuesta a tomarse su tiempo y que estaba asumiendo su trabajo de contar este pedazo de historia con mucha integridad y estaba siendo muy cuidadosa. Quería estar en un documental que contara la historia completa de la vida de un hombre, buena y mala.

¿Cuál fue su reacción cuando le entregaron la declaración jurada por primera vez?

Lo primero que hice fue verificar todo lo que me dijeron que era esta mujer. Quién era, cuántos hijos tuvo, a qué se dedica o sus títulos. Quería asegurarme, como hija de un abogado (mi padrastro también era abogado, por lo tanto, de abogados) de hacer mi debida diligencia para comprender que esta persona es real. Y cuando me preocupé fue justo en el momento en que [the authorities] se acercó a mí y quiso reunirse conmigo. Entonces el problema para mí fue que cuando hablas con ellos, te dicen dos cosas cuando se van, es decir, no le digas a nadie que te reuniste con nosotros, obviamente, hasta que te citaron o no te citaron y el juicio terminó. Y dos, no puedo hablar con las víctimas porque puedes crear errores drásticamente en el caso si hablas con otras víctimas. ¿Qué pasa si ambos necesitan subir al estrado? No puede haber comunicación entre dos personas o de lo contrario podría comprometerse el juicio real. Y así fue en ese momento, si quisieras siquiera investigar esto, no sería posible.

Así que comencé a leer todas las demandas civiles. Una cosa que noté en todos ellos son estos casos en los que empiezan a sentirse mareados. Hubo momentos en todos ellos en los que ocurrieron estos detalles y seguí tratando de encontrarme en cualquiera de ellos. Encontrar algo en ellos que tuviera sentido para mí como, oh, yo también tuve ese sentimiento. Pero fue muy difícil examinar muchas de esas demandas. Algunos de ellos son tan horribles. Me sentiría mal por eso durante días. Y cuando las conversaciones que tuvimos con esta mujer durante un período de varios años, su historia nunca cambió ni una sola vez, y ella estaba hablando con personas que no hablaban de conocerme. Y todo esto está sucediendo como [Aundrea] Me llamó y dijo que me encontró en “Masked Singer” [in early 2025] y quiere volver a cantar. Así que estoy tratando de conseguir un agente para organizar una gira y traer a todas estas chicas de regreso. Pero también estoy sufriendo en secreto en todo este mundo. Y al combinar los mundos ni siquiera me di cuenta de lo absolutamente horrible que sería para mí, para mi salud mental.

¿Qué crees que le pasará a Sean Combs una vez que salga de prisión y esta parte de su vida quede atrás?

No estoy seguro de que la cantidad de tiempo que estará en prisión sea suficiente para hacer de manera completa y únicamente el tipo de trabajo que necesitarías para convertirte en una mejor persona y para… ¿cómo digo esto? Para convertirse en el tipo de persona que podría ser eficaz y bueno al volver a la vida, lo que más me preocupa es que mucho dinero y un gran equipo de efectos puedan crear la idea de que una vez más ha recreado una nueva versión de sí mismo. Y eso me preocupa, porque hay personas que siempre estarán presentes y que potencialmente podrán verse arrastradas a eso.

Estabas diciendo que no te diste cuenta de que hacer esta reunión y lidiar con el lanzamiento de la serie documental al mismo tiempo sería mucho con lo que lidiar. En cuanto al momento de la reunión, ¿se hizo con la intención de crear un nuevo camino a seguir después de lo que habéis pasado estos últimos años, o es simplemente que el momento resultó de esa manera?

Sentí que esto no puede terminar aquí para todos los artistas que pasaron por tanto. Entonces mi pensamiento era poder terminar el año viendo a los artistas regresar y brillar, sin tener nada que ver con él. Él no lo construyó. Él no lo creó. Él no montó el espectáculo. Como poder seguir mostrando resiliencia después de un período de tiempo tan traumático para tanta gente, lo conocieras o no, era tan palpable. El juicio fue tan palpable. Los comportamientos eran tan palpables. Tantas personas que han sido abusadas en este mundo en cualquier forma, todos se sentían realmente pesados. Así que pensé que esta gira sería una buena manera de cerrar el año y realmente traerlo de vuelta a la música y a la razón por la que todos nosotros aparecimos en primer lugar.

Bromeaste con la reunión con siluetas. La gente no estaba segura de quién estaría en el escenario real. Dawn Richard dijo públicamente que ella no sabía sobre la reunión. ¿Qué tipo de conversaciones ocurrieron detrás de escena para lograr la formación que la gente ha estado viendo en estos shows?

Así que me acerqué a Dawn para que volviera. Originalmente comenzó con un agente contactando a todos. Cuando la vi soltar eso, extendí la mano y le dije: «Vuelve». La razón por la que no publico los recibos ni los analizo es que volvemos a esa mentalidad de caos y división de Diddy. Y no quiero volver a visitar eso. El punto era no volver a visitar eso. Y por eso siempre le he hecho saber en diferentes ocasiones que eres bienvenido de nuevo. Mantuve las sombras sobre nuestro anuncio inicial, porque ni siquiera había firmado el contrato en ese momento, y mucho menos si otras chicas quisieran presentarse, podríamos hacer espacio y hacerlo realidad. Había un compañero de banda que no quería que Dawn volviera. Estaban ocurriendo ciertas cosas, pero para mí personalmente, el lema de Danity Kane es, cada vez, todos están invitados a regresar. Escucharé a todos y los escucharé, pero quiero que todos vengan y hablen entre ellos y donde se resuelva es donde debería caer. Y así se debería haber hecho. Y no se hizo así. Y eso no es algo con lo que yo haya tenido que ver.

Pero me comuniqué con ella varias veces. Y, por supuesto, la mencioné a ella y a Shannon en el escenario. Pude lograr que Shannon siguiera siendo parte del programa, a pesar de que está retirada. Pero creo que cuando estás hecho bajo Diddy, hay muchas cosas que él le hizo a cada persona individual. Todo el mundo lo experimenta de diferentes maneras, y a algunas personas les pesa mucho más que a otras, como le cuenta el documental al mundo. Y creo que cuando construyes algo en un entorno insalubre, no estoy seguro de que alguna vez llegue a un lugar donde no sea grueso.

Ahora que la gira está llegando a su fin, ¿habéis hablado de grabar nueva música? ¿Es eso algo que has estado pensando?

No.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.