Atvsi Degrees FGD en tres ciudades para preparar la revisión de la ley de transmisión

Yakarta, Viva – Asociación de televisión privada indonesia (Descendiente) Continúe preparando activamente la entrada en el proceso de revisión de la ley número 32 de 2002 con respecto a la transmisión. Uno de los pasos dados fue celebrar una serie de discusión de grupos focales (FGD) en Yakarta, Bandung y Semarang durante julio -agosto de 2025.

El presidente de ATVSI, Imam Sudjarwo, explicó que los resultados de esta discusión completarían el aporte que anteriormente se había dado a Panja Revisión de la ley de transmisión En la Comisión de la Cámara de Representantes I. «Anteriormente, ATVSI había presentado una propuesta por escrito o en un foro de discusión con Panja. La entrada Los resultados de este FGD serán un complemento de la propuesta existente», dijo Imam en su declaración oficial recibida por Viva, Jakarta, jueves (4/9/2025).

Según Imam, la serie FGD se celebró en SCTV Tower Yakarta el 16 de julio, en el campus de la Universidad de Padjadjaran en Bandung el 5 de agosto, así como en la Universidad del 17 de agosto de 1945, Semarang el 29 de agosto de 2025. Mientras que el plan FGD en Yogyakarta fue cancelado debido a una situación menos conductiva. Afirmó que ATVSI prestó gran atención a la revisión de esta ley porque la condición de la industria de transmisión enfrentaba desafíos. Imam recordó que la revisión en realidad no aumentaría la carga de las instituciones de transmisión.

El primer FGD en Yakarta presenta una serie de expertos en comunicación, académicos, a los profesionales de los medios. Uno de los puntos importantes que surgió en FGD en Yakarta es la necesidad de regulaciones en plataformas digitales, especialmente relacionadas con el contenido, tanto a través de la revisión de la ley de transmisión, la ley ITE como la posibilidad de la formación de la ley de convergencia. Los participantes consideran que la protección pública contra el contenido nocivo debe ser una preocupación importante.

La discusión en Bandung, que se celebró en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Universidad de Padjadjaran, destacó la necesidad de relajarse de los ingresos estatales (PNBP) no contestadores para las instituciones de transmisión. Además, se espera que la revisión de la ley pueda traer regulaciones que respalden el crecimiento de la industria de transmisión, no viceversa.

Mientras tanto, FGD en Semarang enfatizó que las regulaciones de transmisión no se desbordan, por lo que las instituciones de transmisión pueden ser más adaptativas a los tiempos. Otra nota que emerge es la importancia de alentar a las instituciones de transmisión a adoptar una tecnología más eficiente para que sean relevantes en la era multiplataforma.

Todas las notas importantes de los tres FGD serán formulados por el equipo formulador de ATVSI en un manuscrito de entrada para la Comisión de la Cámara de Representantes I. La fórmula se describirá en forma de artículos y párrafos acompañados de explicaciones. En general, la propuesta de ATVSI incluye la relajación de las regulaciones que inhiben la competitividad, la protección del estado de las instituciones de transmisión, así como la regulación de las plataformas digitales.

El Secretario General de ATVSI, Gilang Iskandar, enfatizó que la entrada era dinámica. Es decir, la propuesta continuará siendo ajustada al desarrollo de la industria y la dinámica de la discusión en el DPR.

«El proceso de legislación en el DPR es complejo y requiere tiempo. Además, la industria de la transmisión también continúa moviéndose. Por lo tanto, la comunicación y la coordinación de todas las partes es muy importante para que la revisión de la ley de transmisión realmente pueda traer las mejores regulaciones», dijo Gilang.