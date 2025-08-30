Aturdir a Hamnet en Telluride, Oscar Buzz para Jessie Buckley, Paul Mescal

En un pintoresco teatro en las montañas de Colorado donde colocamos nuestra escena, emerge un claro contendiente de Oscar.

Antes del drama anticipado de Chloé Zhao «Hamnet«Hizo su estreno mundial en el Festival de cine de Telluride El viernes, el director subió al escenario con sus dos estrellas Jessie Buckley y Paul Mescal para liderar a la audiencia en una meditación antes de tomar su desgarradora historia. Con una habitación que incluía a algunos de sus compañeros como el director de «Sinners» Ryan Coogler y el actor convertido en el director Harris Dickinson, la adaptación inmaculada no se prepara antes de la multitud agotada y cautivó a la audiencia.

El retrato conmovedor y ficticio del dolor y la pérdida que inspiró a uno de los dramaturgos más atesorados de la historia mantuvo su control durante 125 minutos, donde los sonidos audibles de Sniffles y las lágrimas tranquilas llenaron el lugar, reaccionando a la profundidad emocional de la película. Además, la noche consolidó un respeto por Zhao como uno de los autores más urgentes y cautivadores de hoy, dirigiendo lo que puede ser dos de las mejores actuaciones del año de Buckley y Mescal.

Zhao hizo historia en abril de 2021 como la primera mujer de color y la primera mujer asiática en ganar el Premio de la Academia al Mejor Director, por su aclamado drama «Nomadland» (2020), que también ganó la Mejor Película. Zhao es una de las tres mujeres en dirigir un ganador de la Mejor Película, las otras son Kathryn Bigelow para «The Hurt Locker» (2009) y Sian Heder para «Coda» (2021), ha reunido una obra de arte que podría convertirla en la primera en dirigir dos películas para caer en los libros de historia del Oscar. Vale la pena señalar que Jane Campion es la única mujer que será nominada dos veces para dirigir: «The Piano» (1993) y su ganadora «The Power of the Dog» (2021).

Basado en la novela más vendida de Maggie O’Farrell, que Zhao adaptó para la pantalla, «Hamnet» sigue la historia imaginada de William Shakespeare (Mescal) y su esposa, Agnes (Buckley), mientras luchan con la pérdida de su hijo de 11 años, Hamnet (un impresionante Jacobi Jupe). El elenco también incluye a Joe Alwyn, Emily Watson, Jack Subloo, Noah Jupe y David Wilmot.

Buckley, unido por su esposo y su recién nacido de 7 semanas, llegó a Telluride irradiando la emoción y el orgullo de la película y su estreno. Un nominado anterior al Oscar a la mejor actriz de reparto de «The Lost Daughter» (2021), su primera nominación de actuación principal está a la vista, ya que es su mejor actuación hasta la fecha.

Julie Huntsinger, directora ejecutiva del Festival de Cine de Telluride, dijo Variedad En una entrevista previa, la película, y Buckley en particular, se destacó como uno de los aspectos más destacados del festival, dicho«Por favor, Señor, es su año».

Es posible que tenga razón.

Temprano en el día, Buckley fue vista en el brunch patronal del festival, donde compartió un cálido abrazo con la ex coprotagonista de «Women Talking» Claire Foy, que también estaba en la ciudad para el estreno de «H es para Hawk», un titular de adquisición de Brendan Gleeson que también se estrenó. Más tarde, Buckley fue barrido, literalmente, por el ex coprotagonista de «uñas» Riz Ahmed, quien asiste al festival con su propia adaptación de Shakespeare, «Hamlet».

Mescal, quien recibió una nominación al Oscar por «Aftersun» (2022), asume la tarea monumental de retratar al dramaturgo más famoso de la historia. Aunque ha habido representaciones notables de Shakespeare en la pantalla: Joseph Fiennes en el ganador del Oscar «Shakespeare in Love» (1998) y Kenneth Branagh en «All Is True» (2018), pocos se han roto con la academia. Fiennes, a pesar de «Shakespeare in Love» obteniendo 13 nominaciones y la mejor imagen ganadora, no recibió una nominación.

Mescal también obtiene doble deber en Telluride. Su drama romántico «The History of Sound», coprotagonizada por Josh O’Connor, tuvo su estreno en América del Norte el sábado por la noche después de su debut en Cannes en mayo. Un segundo nom (según la estimación de uno principal) es muy posible.

Es difícil imaginar que los admiradores apasionados de la industria no sientan la necesidad de ver el nombre del joven Jacobi Jupe en las boletas. Las gotas de lágrimas son interminables cada vez que está en la pantalla, similar a lo que hizo que Freddie Highmore («Finding Neverland») y Jacob Tremblay («habitación») sean tan efectivos en sus respectivos años.

Este será un titán en las carreras artesanales, en particular el diseño de producción, la cinematografía, la edición, el sonido y una partitura entusiasta de Mac Richter que crea una hermosa música original. También desempolve su icónica «Sobre la naturaleza de la luz del día» que se ha utilizado en películas como «Llegada» y programas de televisión como «The Last of Us».

Distribuido por las características de enfoque, «Hamnet» representa una de las varias obras de premios importantes del Prestige Studio este año. Aunque Focus ha acumulado más de 175 nominaciones al Oscar y 35 victorias desde su fundación en 2002 por James Schamus y David Linde, aún no ha asegurado una victoria a la Mejor Película, a pesar de las llamadas cercanas con «Brokeback Mountain» (2005) y más recientemente, «Cónclave» (2024).

El estudio está haciendo malabarismos con múltiples contendientes esta temporada, incluido «Bugonia» de Yorgos Lanthimos (que debutará el sábado en Telluride), el regreso de Daniel Day-Lewis «Anemone» (se estrenará en NYFF) y el drama musical anticipado «Song Sung Blue», abarcando Hugh Jackman y Kate Hudson.

«Hamnet» es producido por los ganadores del Oscar Steven Spielberg («Lista de Schindler» y «Saving Private Ryan») y Sam Mendes («American Beauty»), junto con la nominada de los Oscar Pippa Harris («1917»). Ese es un equipo soñado que obtendrá un profundo respeto de la industria.

A continuación, «Hamnet» proyectará como una presentación de gala en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 7 de septiembre. Focus Feature lanzará Hamnet en teatros limitados el 27 de noviembre, con una expansión más amplia para el 12 de diciembre.

