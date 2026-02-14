Atta Halilintar y Anang Hermansyah revelan trucos de IA, ¡los creadores no deben tener miedo!

Jacarta – Recientemente, el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ha sido ampliamente debatido, incluso entre celebridades y creadores de contenido. A menudo surgen preocupaciones sobre el papel de la tecnología que se dice que puede «reemplazar» a los humanos. Sin embargo, esto en realidad fue respondido con calma por Atta Halilintar Y Anang Hermansyah.





Ambos estuvieron presentes como ponentes en el programa de entrevistas titulado «El papel de la IA en la creación de contenido moderno«, que fue realizado por SocAI junto con FYC Group. Al evento asistieron KOL e influencers de todos los campos que querían comprender cómo se puede utilizar la IA en el proceso creativo y el desarrollo de marca personal. Desplázate para saber qué sigue, ¡vamos!

Atta, conocido como un YouTuber con millones de suscriptores, enfatizó que la IA no debe verse como una amenaza.





«La IA no es algo peligroso. De hecho, es una herramienta que puede ayudar a los creadores a trabajar más rápido, más eficientemente y más creativamente. La creatividad todavía proviene de los humanos, la IA sólo ayuda a fortalecer y maximizar nuestro potencial», afirmó Atta, en su declaración, citada el sábado 14 de febrero de 2026.

Para el marido de Aurel Hermansyah, el mundo digital avanza muy rápido. Según él, los creadores que no quieran adaptarse corren el riesgo de quedarse atrás. Considera que la IA es una nueva oportunidad, no sólo una tendencia pasajera.





Según Atta, en medio de una competencia cada vez más feroz por el contenido, el uso de la tecnología puede ayudar a agilizar el proceso de producción, desde la investigación de ideas, la edición hasta el análisis del rendimiento del contenido. Pero enfatizó que el toque personal sigue siendo clave.

Mientras tanto, Anang Hermansyah, quien ha estado involucrado en la industria del entretenimiento durante mucho tiempo, también destacó la importancia de la preparación mental para enfrentar los cambios tecnológicos.

«A través de esta actividad, SocAI y FYC Group quieren generar un entendimiento de que la IA es un socio colaborativo en la industria creativa, no un sustituto de los humanos. La educación para los KOL y las personas influyentes es un paso importante para que la transformación digital pueda realizarse de manera positiva y productiva», afirmó Anang.

Como músico y figura pública que también participa activamente en el mundo de los negocios y la política, Anang cree que el desarrollo tecnológico es inevitable. Compara la IA con un nuevo instrumento musical, uno que puede producir obras extraordinarias si se toca con la comprensión y la ética adecuadas.