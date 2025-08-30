Atta halilintar con todo el cierre comparten comida para el abrazo de Ojol en la demostración el viernes pasado en el centro de atención

VIVA – Contenido creador Atta Halilintar Visto, participó en la distribución de asistencia en forma de alimentos al público que realizó una manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio, el viernes 29 de agosto de 2025. Sin ser vistos, Atta parecía ser atractivo para una pila de cajas de arroz para distribuirse.

Este momento fue grabado en la cuenta de Instagram de Ahha. En la foto cargada en la cuenta, Atta Halilintar se ve usando una sudadera con capucha negra, máscara y sombrero. También se cubrió la cabeza con la sudadera con capucha. No solo eso, Atta también parecía abrazar a uno de los taxistas de motocicletas en línea que se demostraron ayer.

El esposo de Aurel Hermansyah también parecía ocupado llevando un cartón de agua mineral para distribuirse a las personas que participaron en la acción el viernes pasado. También caminó mientras miraba hacia abajo sin mostrar su rostro después de distribuir comida y bebidas a los participantes de la manifestación.

«Ore por Affan y todos los amigos de Affan que luchan por el juez #PrayforIndonesia #Jumat», dijo la cuenta de compartir ahha el sábado 30 de agosto de 2025.

Las acciones de Atta Halilintar inmediatamente recibieron una respuesta de los usuarios de las redes sociales. Muchos de los que apreciaron Atta y dieron consejos al esposo de Aurel Hermansyah.

«Tengo el corazón, hermano, ¿qué es Bang Atta y su esposa cuando las elecciones de ayer fueron claramente influenciadas. Ya consciente de que cuánta influencia fue influenciada para encontrar votos durante las elecciones? Ahora, si alguien se insultó, Bersing debido al amor y la esposa del hermano cuando la elección de ayer ayer lo acepta con gracia si estás equivocado. Atta hizo una canción sobre Indonesia.

«Las opciones de CakePPP pueden estar incorrectas, pero ahora puede defender los modelos débiles de Papata», comentó los internautas.

«Gracias hermano», comentó otro.

«Atta, ¿qué estás haciendo extraordinario? No soy tu fanático, pero realmente haces algo bueno. Cuando otros cierran los ojos en medio del caos que ocurre en este país, eliges hacer lo contrario. Gracias Atta, que Allah te observe a ti y a tu familia», comentó intermedios en inglés.

Anteriormente, Atta Halilintar también compartió la expresión de dolor por la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan kurniawan quien fue asesinado después de ser atropellado por el vehículo táctico Brimob (Rantis) el jueves 28 de agosto de 2025. En la carga en su cuenta de Instagram, Atta reveló su dolor cardíaco por el incidente. También solicitó que las familias de las víctimas de Affan Kurniawan reciban justicia por el incidente que le dio cuenta.

«El corazón está cortado … El Sr. Ojol debe obtener justicia», escribió Atta Halilintar.

También insertó una oración por el difunto affan Kurniawan que murió trágicamente. Atta también espera que pueda ayudar a aliviar la familia Affan.

«Oraciones y el mejor apoyo para él y su familia. Ojalá también podamos ayudar a aliviar su carga.» No hay nada comparable a la vida perdida. Este dolor es demasiado profundo para ser medido por la palabra «», escribió Atta Halilintar.