AT&T para comprar espectro inalámbrico de EchoStar por $ 23 mil millones en efectivo

Charlie Ergen’s Ecostar firmó un acuerdo con AT&T para vender un total de 50 MHz de espectro nacional por aproximadamente $ 23 mil millones, sujeto a la aprobación regulatoria.

AT&T y ECHOSTAR, el padre de Plato TV y Sling, también modificaron su acuerdo de servicios de red para crear una relación de operador de red móvil híbrida (MNO), que Echostar dijo que era parte de sus «esfuerzos continuos para resolver las consultas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)».

El acuerdo no afectará las operaciones de los otros negocios de Echostar, incluidos Dish TV, Sling y Hughes. Las compañías dijeron que se espera que la transacción se cierre a mediados de 2026, sujeto a ciertas condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias. AT&T tiene la opción de arrendar el espectro antes del cierre oficial del acuerdo.

Para Echostar, la infusión de $ 23 mil millones en efectivo aliviará las preocupaciones de los inversores sobre su deuda significativa; Echostar dijo que usará los ingresos para, entre otras cosas, pagar su deuda. El acuerdo de Echostar el año pasado para Vender Network Dish a DirecTV, entonces propiedad de la mayoría por AT&T, fue desechada Después de que los tenedores de bonos de Echostar rechazaron los términos de intercambio de deuda que habrían reducido el valle de sus tenencias. AT&T cerró el acuerdo para vender su participación del 70% en DirecTV a TPG en julio de 2025.

Según el nuevo acuerdo con Echostar, AT&T adquirirá aproximadamente 30 MHz de espectro de banda medio nacional de 3.45 GHz, que son compatibles con la red 5G de la Telco, y aproximadamente 20 MHz de espectro de banda baja de 600 MHz en todo el país en la transacción de todas las cosas. Las licencias cubren más de 400 mercados estadounidenses, que representan «prácticamente todos los mercados» en el país, según AT&T.

AT&T dijo que tiene la intención de comenzar a implementar las licencias de banda media lo antes posible. «Esta adquisición refuerza y ​​expande nuestra cartera de espectro al tiempo que mejora la experiencia de Internet inalámbrica y en el hogar 5G de los clientes en aún más mercados», el jefe de AT&T, John Stankey ((Foto de arriba) dijo en un comunicado. «Estamos agregando combustible a nuestra estrategia ganadora de invertir en valiosos activos inalámbricos y de banda ancha para convertirse en el mejor proveedor de conectividad de Estados Unidos».

Ergen, cofundador y presidente de Echostar, dijo que la venta de espectro a AT&T y el nuevo acuerdo Hybrid MNO «son pasos críticos para resolver las preocupaciones de utilización del espectro de la FCC».

Echostar’s Boost Mobile, bajo la disposición híbrida de MNO con AT&T, continuará funcionando en la infraestructura 5G conectada a la red nacional de AT&T. Mientras que la conectividad primaria será proporcionada por las torres de AT&T, los suscriptores móviles Boost continuarán teniendo acceso a la red T-Mobile. Según Echostar, los clientes de Boost Mobile «no experimentarán interrupciones al servicio». Como resultado de la transacción de venta de espectro, los elementos de la red de acceso de radio (RAN) de Boost Mobile se desmantelarán con el tiempo.