Atrévete a desmantelar la desgracia del despido de PSSI, este es el sentimiento de Shin Tae-yong a Erick Thohir

VIVA -Shin Tae-yong insistió en no guardar rencor contra el general Pssi, Erick thohirA pesar del despido de la silla de entrenador Equipo nacional Indonesia vino de repente.

Leer también: Vietnam se sorprendió al ver a 37 jugadores indonesios jugando en el extranjero



En el podcast de Jeje Jekpot, el traductor en el equipo nacional de Indonesia, Shin dijo a la cronología cuando fue despedido. En ese momento, el equipo de Garuda se estaba preparando para enfrentar a Australia en la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026.

«Me sorprendió, nunca pensé eso. De repente había una carta de despido, sin previo aviso», dijo Shin.

Leer también: Jay Idzes inmediatamente se convirtió en el Comando de Defensa de Sassuolo e hizo satisfecho a un campeón de la Copa Mundial



El entrenador surcoreano afirmó no saber la razón exacta detrás de su despido. De hecho, estaba lleno de enfoque para llevar al equipo nacional de Indonesia a calificar para la Copa Mundial 2026 y acababa de extender el contrato hasta 2027.

Jeje luego pregunta cómo su relación con Erick Thohir después del despido. «En el pasado, a menudo nos comunicamos, incluso a través de Kakaotalk, DM Instagram y otros. Pero luego ya no es», respondió Shin.

Leer también: Drama en Sidoarjo! Shin Tae-yong regresa a Indonesia para derrotar a Garuda Muda



Aun así, Shin enfatizó que nunca tuvo dolor. Para él, Erick sigue siendo una figura importante que ha dado muchas contribuciones al fútbol del país.

«Agradezco a Erick Thohir, porque trajo al fútbol indonesio para que se desarrollara rápidamente y no descartó la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. También brindó mucha asistencia al equipo nacional indonesio cuando compitió, gracias», concluyó.