Atrévete a denunciar a su marido e Inara Rusli a la policía, resulta que Wardatina Mawa tiene respaldo

Jacarta – Caso de presunta infidelidad que arrastra nombres Inara Rusli y un hombre casado llamado Insanul Fahmi ahora entrando en una nueva fase después de la esposa legal de Insan, Mi amor por mawapareció lo suficientemente valiente como para llevar el asunto a acciones legales.

El paso firme de Mawa al denunciar a su marido e Inara también se convirtió en el foco de atención del público, sobre todo teniendo en cuenta que su actitud fue considerada muy firme y no dudó en revelar los hechos detrás del caso. ¡Vamos, desplázate más!

La fuente del problema comenzó cuando la relación ilícita entre Inara e Insan fue revelada a través de imágenes de CCTV. La evidencia visual que contenía acciones inapropiadas por parte de ambos se convirtió en una base sólida para que Mawa emprendiera acciones legales.

Sin embargo, Insan aclaró que él e Inara estaban casados ​​en forma de serie, por lo que se dijo que la existencia del video con contenido para adultos ocurrió en el contexto del matrimonio.

Sin embargo, a pesar de esta declaración, Mawa, como esposa legal, decidió presentarse y revelar el velo de este asunto en voz alta. Su decisión de denunciar a la policía no se debió sólo a las pruebas que tenía, sino también a que no estaba solo.

Se dice que el apoyo total de su familia, especialmente de sus dos hermanos mayores que trabajan como miembros de la policía, es una de las mayores fortalezas de Mawa para enfrentar las tormentas en su hogar.

En varias de sus publicaciones, se ve a Mawa expresando su gratitud a su familia. Incluso volvió a compartir la historia de Instagram de uno de sus hermanos.

«Nuestra felicidad es simple. Ojalá después de este problema la vida de nuestro hermano pequeño sea mucho mejor, amén», escribió la cuenta nnurhadii, citada en TikTok @ummamawa, el sábado 29 de noviembre de 2025.

No solo eso, Mawa también reveló el importante papel que desempeñan sus dos hermanos mayores como protectores que siempre están dispuestos a apoyarla.

«Gracias a mis hermanos policías que siempre protegen a su hermano pequeño», escribió.

Wardatina Mawa también expresó su gratitud por tener dos hermanos mayores a quienes realmente les importa.

“Gracias hermanos míos que siempre han sido fieles en acompañar a su hermanito desde que era pequeño hasta que ahora es adulto a vivir una vida llena de vida. Estoy muy agradecido de ser atendido por aquellos de ustedes que están plenamente pendientes de su hermanito”, dijo.