Atresmedia recoge las ‘vulnerables’ de Docuseries de Onza Entertainment ‘

La emisora ​​principal de España Atresmedia ha adquirido derechos de transmisión a «vulnerables», una docuserie sobre los problemas de salud mental de los jóvenes producidos por Onza Entretenimiento.

Creado por el cofundador y CEO de ONZA, Gonzalo Sagardia, el documental de tres seg está dirigido por Gustavo Ron y Sagardia mismo, y producido en Onza por Nicolás Bergareche.

«Vulnerables» se ha desarrollado con orientación del psiquiatra español Marián Rojas, así como con la colaboración de numerosos expertos nacionales e internacionales en el campo de la salud mental.

José Maria Irisarri y Santiago de los ricos.

El Docuseries World se estrena el martes 16 de septiembre, proyección como parte de la sección oficial de no ficción de España South International Series Festivalque se extiende del 12 al 17 de septiembre en el Cádiz de Andalucía.

«El creciente deterioro de la salud mental de los jóvenes en todo el mundo es preocupante. El suicidio, la agresión sexual y los trastornos físicos son, sin duda, tres problemas principales para nuestra sociedad. Y no están recibiendo la atención necesaria de la sociedad o sus líderes», dijo Sagardía.

«La serie busca crear conciencia y contribuir al desarrollo de programas de prevención y tratamiento para estos jóvenes que tienen toda su vida por delante», comentó.

La asociación en «Vulnerables», Onza y Atresmedia apuntan a seguir el camino exitoso tomado el año pasado con «adicciones jóvenes» («Adictos a la Pantalla»), una serie documental que retrata las adicciones de los jóvenes a las nuevas tecnologías.

Aterrando un gran interés en España a través del canal Lasexta de Atresmedia y en línea en el servicio SVOD Atresplayer del Conglom, «Adictos a la Pantalla» obtuvo ofertas de ventas en territorios internacionales clave, manejados por la distribución de Onza.

El DOCU fue adquirido, entre otros por los streamers latinoamericanos VIX y Flow, y también por CNN Portugal, ZDF en Alemania, Películas suecas, Al Jazeera, RTVE Slovenia, RTBF Belgique, Mtmedia, CIS, RTP y RAI.

«El deterioro de la salud mental de los jóvenes no es un problema en España sino uno global en el mundo desarrollado. Por esa razón, ‘Vulnerables’ es una serie documental muy atractiva para varios audiencias globales», agregó Sagardía.