Atresmedia lanza ’33 días », la ruta: vol. 2: Ibiza ‘

Plara de transmisión en español Atesplayer continúa aumentando sus producciones originales, lanzando «33 días«(» 33 Dias «) y la temporada 2 de su exitosa serie:»La ruta. Volumen 2: Ibiza »

«33 Days» es la primera serie de televisión creada por el reconocido periodista de investigación de crímenes verdaderos Carles Porta.

Inspirado por el escape de la vida real de dos reclusos de la prisión de Lleida en 2001, «33 días» narra su brote que provocó una cacería humana de 33 días por la fuerza policial de Cataluña, los Mossos d’Esquadra.

La serie se centra en el equipo de investigación de los Mossos y los escapes, cuyo plan comienza a desentrañarse, obligándolos a improvisar. Luego, una fuerza policial recientemente establecida, los Mossos enfrentaron una creciente presión y críticas institucionales mientras enfrentaban nuevos desafíos a cada paso.

«Cambiamos los nombres de las personas reales involucradas para proteger su privacidad y también para permitirnos una libertad más creativa», dijo Porta en la presentación.

José Manuel Poga y Julián Villagrán protagonizan Prieto y Calatrava como la pareja de escapes. Nausicaa Bonnín y Pau Durà juegan a los oficiales Clara Moyano y Pau García.

El elenco también incluyó a Blanca Parés, Arnau Casanovas, Xavi Sáez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros.

Producido por Atresmedia En colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media, la serie desarrolla más de seis episodios.

Mientras tanto, la temporada 2 de Ibiza-Set de ‘La Ruta’, el ganador del Premio 2023 ONDAS a la Mejor serie dramática y tres premios Feroz, se lanzará el 26 de octubre.

Alex Monner, Manuel. Escuela Irene.

Compuesto por seis episodios de 50 minutos, la nueva temporada se desarrolla a lo largo de dos líneas de tiempo, actuando como una secuela y una precuela de la primera temporada.

Ambientada en 1996, Marc Ribó es el DJ residente en Amnesia, uno de los clubes más legendarios de Ibiza, a medida que la isla se eleva a la fama global como el epicentro de la vida nocturna. Pero 25 años antes, a principios de la década de 1970, Ibiza era un lugar muy diferente: un refugio de espíritu libre y poco convencional a la sombra del régimen de Franco. Fue esta versión de la isla lo que los padres de Marc sabían, poco antes de que sus vidas se interrumpieran en el accidente aéreo de Caravelle de 1972, a la misma edad que Marc tiene ahora.

La propia juventud de Marc en Ibiza refleja la de sus padres: paralelo pero profundamente diferente. Al igual que la isla misma, sus historias están separadas por el tiempo pero extrañamente entrelazadas, ecos del pasado resurgiendo en los ritmos del presente.

Contado a través de dos plazos, la nueva temporada se centra en el legado y el paso de los valores de los padres a los niños.

El elenco también incluye a Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazi. Varios actores de la primera temporada también regresan.

Dirigida por Borja Soler, «La Ruta. Vol. 2: Ibiza» fue filmado en la comunidad valenciana y las islas Balear.

En los últimos años, Atresplayer se ha convertido en un jugador prominente en el panorama de la ficción española, lanzando una serie más original que cualquier otra plataforma en España.

Las producciones originales, disponibles exclusivas para usuarios premium, incluyen éxitos como «Poison», «Foq: The New Generation», «Thistle», «The Gypsy Bride» y «Drag Race España».

En 2025, la alineación se expone con «Mariliendre», «The Great Leap», «Mar Outside» y «The Daughters of the Maid», en noviembre.

«La Ruta. Vol. 2: Ibiza» y «33 días» en pantalla en Iberseries & Platino Industria el 30 de septiembre, su primer día de actividades.