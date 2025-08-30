Atrapado robando, los días de apertura de las rosas no pueden vencer las armas

Los debuts del thriller de crimen de Austin Butler «Atrapado robando«La comedia de Benedict Cumberbatch y Olivia Colman»Las rosas«Y una nueva versión de» The Toxic Avenger «no vencerá el cuarto fin de semana de»Arma«Para el primer lugar en la taquilla, a medida que la temporada de verano termina oficialmente durante el fin de semana de vacaciones del Día del Trabajo.

El «Acheting robo» de Sony Pictures se acercará a esos tres, apareciendo con un día de apertura de $ 3.2 millones durante el viernes y avances de 3,578 ubicaciones. El New York Noir, dirigido por Darren Aronofsky, también obtuvo una ventaja con proyecciones el sábado pasado. Ahora está proyectando un debut de $ 9.5 millones durante el marco de vacaciones de cuatro días, por menos de ocho dígitos. Ese es un comienzo muy apagado para el original con clasificación R bien revisada, que conlleva un presupuesto de producción de $ 40 millones. El público es ligeramente positivo, con la partitura de cine de encuestadores de cinta de cine girando en una calificación «B».

Mientras tanto, Searchlight Pictures tiene su propia comedia con clasificación R este fin de semana con «The Roses», la nueva adaptación del director Jay Roach de la novela de Warren Adler «The War of the Roses», sobre un matrimonio adonetado que se quedó mortal. Danny DeVito previamente dirigió una adaptación de 1989, con Michael Douglas y Kathleen Turner; Con $ 86 millones en Grosses, fue el 12º Gran Administración Nacional de su año.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y una comedia como «The Roses» es, la mayoría de las veces, menos un sorteo teatral, incluso con un conjunto que incluye Cumberbatch y Colman, además de Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney y muchos más. La película ganó solo $ 2.4 millones de 2,700 ubicaciones en las proyecciones del viernes y la vista previa y parece dirigido al quinto lugar. Esperará una apertura de cuatro días al norte de $ 7 millones. Las revisiones SO SO no ayudaron, aunque el público es un poco más alto con una calificación «B+» en la puntuación de cine.

«Atrapado robando» y «The Roses» pueden terminar detrás del relanzamiento de Universal de «Jaws», en los cines para conmemorar el 50 aniversario de Steven Spielberg Classar. Cinco décadas después, Big Fish aún puede atraer a una multitud, con $ 3 millones en 3.200 lugares en el viernes y avances. El thriller espera $ 9.7 millones en el cuadro de cuatro días, lo que le daría segundo en gráficos nacionales. Más notable, «Jaws» está retirando ese número después de haber hecho una jugada de nostalgia hace solo tres años, con un relanzamiento a 1,246 teatros en 2022.

Mientras tanto, Warner Bros. y las «armas» originales de Horror de New Line pueden reclamar el número 1 una vez más después de ser suplantado la semana pasada por el lanzamiento de eventos de dos días de Netflix de «Kpop Demon Hunters». (Por supuesto, al streamer de aversión teatral no le importaba promocionar esa victoria, eligiendo contra informar los brutos).

«Armas» agregó otros $ 2.7 millones el viernes, un 42% menos que su total diario hace una semana. Eso lo pone en camino de otra excelente bodega, ya que el original del escritor y el original con clasificación R del escritor, continúa cosechando los beneficios del gran boca a boca. El total nacional busca alcanzar los $ 134 millones hasta el Día del Trabajo y se está acercando a las «líneas de sangre de destino final» ($ 138 millones) para convertirse en el duodécimo liberación del año de América del Año.

El «Freakier Friday» de Disney también se queda en el cuarto lugar casi un mes después de su carrera, agregando otros $ 1.7 millones el viernes, un 37% menos que su cifra diaria hace una semana. La secuela de comedia de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se dirige a un total nacional de $ 82 millones hasta el lunes.