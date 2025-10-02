Atrapado en un préstamo, se emitieron docenas de residentes del centro de Lombok de la lista de destinatarios de asistencia social

Lombok, en vivo – Docenas de residentes en el centro de Lombok Regency, West Nusa Tenggara (NTB), deben estar dispuestos a ser expulsados ​​de la lista de destinatarios de la asistencia social del Programa Family Hope (PKH) En 2025. La razón, sus datos figuran como usuarios de préstamos en línea (nuez) y tienen activos de vehículo que no están de acuerdo con los criterios del destinatario.

«El gobierno central emitió hasta 22 PKH Program Assistance del sistema», dijo el Jefe del Servicio Social de la Regencia Central de Lombok, Masnun, en Central Lombok, jueves (10/10/2025).

Masnun explicó que los nombres de los destinatarios de la asistencia se eliminaron del sistema después de que se detectó su número de identificación de población (NIK) registrado en el sistema de préstamos. Además, también se sabe que varios destinatarios tienen vehículos de dos ruedas a los automóviles, lo que hace que automáticamente ya no califiquen.

Préstamo de pago de ilustración tardía.

«Automáticamente, lo que no está de acuerdo con los criterios para el destinatario de asistencia directa se elimina del sistema», dijo.

Afirmó que los beneficiarios de PKH deben provenir de familias pobres o económicas. El proceso de selección ahora se lleva a cabo a través de un solo datos socioeconómicos nacionales (DTSEN), que es la nueva base para tomar decisiones para reemplazar el sistema manual anterior.

«El receptor actual de asistencia utiliza un solo datos, a saber, DTSEN», dijo Masnun.

Según él, el uso de DTSEN hizo que el proceso de canalizar la ayuda fuera más transparente porque estaba integrado directamente con el sistema gubernamental. Este esquema se aplica a diversas asistencia social, incluida la PKH y la asistencia alimentaria no informal (BPNT).

«La distribución de asistencia social como PKH, BPNT y otros usa DTSEN», explicó.

Masnun agregó, la aplicación de DTSEN tuvo un impacto significativo en el número de receptores de asistencia en el centro de Lombok. Desde el comienzo de alrededor de 100 mil personas mientras usan datos manuales, ahora solo quedan 52 mil destinatorios.

«Los destinatarios de asistencia social en el centro de Lombok también se reducen en este momento, alrededor del 50 por ciento de la reducción después de la recopilación de datos con DTSEN», dijo. (ENTRE)