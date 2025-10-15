Atraída por ropa nueva, luego asesinada y abusada

Jacarta – Caso asesinato contra una niña de 11 años en Kampung Sawah, Rorotan, CilindroEl norte de Yakarta sacudió al público.

Lea también: Adicto al juego online y a la depresión, un hombre de Cilincing está decidido a acabar con su vida ahorcándose



La víctima fue encontrada trágicamente muerta en una casa y, lo que fue aún más sorprendente, se pensó que el perpetrador era su vecino, que aún era un adolescente.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal Policía metropolitana del norte de YakartaEl comisionado de policía de Onkoseno, Gagak Pramono, confirmó el desgarrador incidente. Dijo que el perpetrador había sido arrestado y actualmente estaba siendo sometido a un examen intensivo.

Lea también: Hallador del cuerpo del asesino en Pacitan recibe premio policial



«El perpetrador es todavía un adolescente y vive no lejos de la casa de la víctima», dijo Oncoseno a los periodistasMartes 14 de octubre de 2025.

Lea también: Wawan se escapó tras matar a la familia de su exmujer, ahora encontrada muerta en el bosque



Cronología de los acontecimientos: atraídos por la ropa nueva

Según los resultados de la investigación provisional, este trágico incidente comenzó el lunes 13 de octubre de 2025 por la tarde. El perpetrador invitó a la víctima con la promesa de comprarle ropa nueva. La víctima, que aún era inocente, aceptó la invitación sin sospechar nada.

Sin embargo, el agresor llevó a la víctima a su casa con el pretexto de querer quitarle el permiso de conducir. Tan pronto como entró la víctima, la situación se puso tensa. El perpetrador inmediatamente asfixió y envolvió cables alrededor del cuerpo de la víctima hasta que ésta no pudo respirar.

«A la víctima le dieron ropa nueva y luego la invitaron a la casa del perpetrador. Después de entrar, la víctima fue inmediatamente amordazada y atada con cables hasta que no pudo respirar», dijo Onkoseno.

Luego de confirmar que la víctima no estaba viva, el perpetrador cometió actos indecentes en el cuerpo de la víctima. La policía confirmó que el acto obsceno se llevó a cabo después de la muerte de la víctima.

«El perpetrador mató a la víctima primero y luego cometió el acto obsceno», dijo Onkoseno.

Según los resultados del examen, el autor admitió que era la primera vez que cometía este acto atroz. La policía también ha obtenido una serie de pruebas, incluidos los resultados de la autopsia y varios objetos encontrados en el lugar.

El autor está ahora acusado en virtud de la Ley número 35 de 2014 sobre protección de la infancia en relación con los artículos 80 y 82, así como el artículo 338 del Código Penal sobre asesinato.

Sin embargo, debido a que el perpetrador aún es menor de edad, el proceso legal se llevará a cabo de conformidad con el mecanismo de justicia juvenil.

«Lamentamos profundamente este incidente y garantizamos que el tratamiento se lleve a cabo de manera profesional, incluida la asistencia a las víctimas y a los perpetradores que aún son niños», explicó Onkoseno.