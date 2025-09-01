Prepárese para una avalancha de películas italianas en el circuito del Festival de Otoño de Otoño de Venice.

Siete títulos italianos se lanzan a Norteamérica desde Toronto. Siete se inclinarán en Asia desde Busan. Cuatro se detendrán en el Festival de Cine de Nueva Yorky seis en Londres.

El aspecto más significativo de estos números es probablemente el hecho de que el New York Fest seleccionó cuatro películas italianas: «Down the Clouds» de Gianfranco Rosi, «Duse» de Pietro Marcello, Paolo Sorrentino«La Grazia» de «La última para el camino» de Francesco Sossai.

Ah, y el New York Fest abrirá el 26 de septiembre con la estrella de Julia Roberts de Luca Guadagnino «After the Hunt»; Aunque no es una película en idioma italiano, es ciertamente de un director italiano.

«Es una señal de gran resurgimiento», dice la veterana agente de ventas Catia Rossi, quien dirige la distribución internacional en Piperfilms.

«Nueva York generalmente solo selecciona una película italiana», señala. «Tener cuatro títulos allí realmente nos da la esperanza de que el mercado estadounidense se esté calentando para el cine italiano».

Paradójicamente, el cine Italiano TaSlaught está ocurriendo en un momento en que, como señaló recientemente el director artístico de Venecia, Alberto, los productores locales están sosteniendo con problemas de distribución. Más de un tercio de las 431 características del país producidas en 2024 no se han lanzado en los cines. Más recientemente, el proceso de luz verde para las películas italianas se ha estancado como el gobierno con modificaciones sobre incentivos fiscales para producciones locales de cine y televisión.

«Es un momento realmente fuerte para el cine italiano en este momento», dice Carla Cattani, jefa del cine promocional del país, Filmitalia. Esto se debe en parte a que los directores conocidos Paolo Sorrentino y Gianfranco Rosi están estrenando sus nuevas obras simultáneamente, al igual que el venerado autor Marco Bellocchio está inclinando su serie de televisión «Portobello» en Venecia y también está obteniendo juego en el festival en otros lugares.

«Portobello» estará en Toronto y Busan, donde Bellocchio será honrado con una retrospectiva.

Pero la gran novedad, dicen Rossi y Cattani, es que esta invasión italiana también incluye obras de directores más jóvenes. Un caso en cuestión es la función de debut de Francesco Sossai, «El último para el camino» que se lanzó desde la cierta consideración de Cannes e irá a Toronto, Busan y Nueva York. Luego está la tercera característica elevada de Horror Helmer Paolo Strippoli «Holy Boy» (en la foto, arriba), que estará en Busan y Londres después de su lanzamiento de Venecia fuera de competencia.

Londres también exhibirá la extravagante comedia del director de segundo año de Carolina Cavalli, «El secuestro de Arabella», mientras que el drama familiar Sicily-Set Sicily-set «Sweetheart» de la primera vez que Sicily Spampinato estará en Busan después del lanzamiento desde Locarno.

«En mis 20 años de experiencia, una presencia italiana de esta escala en los festivales de otoño» no tiene precedentes «, dice Rossi.» En el pasado, podríamos haber tenido un año en que un montón de grandes autos de Italia tuvieron una película lista, pero nunca he visto tantas películas [at fall festivals] representando como el rango y la diversidad en términos de géneros y directores «.